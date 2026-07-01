محافظ القنيطرة يبحث مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية

القنيطرة-سانا

بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا هوما خان، ونائب مديرة المكتب عبد العزيز عبد العزيز، التداعيات الناجمة جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المحافظة.

وذكرت محافظة القنيطرة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء استعرض الآثار المترتبة على منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وحرمان مربي الثروة الحيوانية من الرعي في المناطق المخصصة لذلك، وما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على سبل المعيشة والاستقرار اليومي للأهالي.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، ضرورة الإفراج عن المواطنين السوريين المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أهمية التزام قوات الاحتلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والانسحاب من المناطق التي تمركزت فيها، ووقف الانتهاكات المتواصلة التي تشهدها المحافظة.

من جانبها قدمت خان عرضاً مفصلاً حول مهام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات عمله، موضحةً أن المكتب يتابع ويرصد الانتهاكات المرتبطة باتفاقية فصل القوات، ويعمل على توثيقها ورفع التقارير بشأنها إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‏توغلاتها ‌‏في الجنوب السوري ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‌‏‌‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف.

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي ‌‏السورية باطلة ولاغية، ولا ‏تترتب ‏عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون ‌‏الدولي، ‏مجددة ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‏بتحمل ‏مسؤولياته، ‏ووضع حد ‏لهذه ‌‏الانتهاكات، وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب السوري.