دمشق-سانا

دمشق:

1 – ورشة عمل بعنوان (قيادة الشركات الناشئة وهيكليتها)، بإشراف الأستاذ رامز عدنان يونس، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 10:00 صباحاً.



2 – محاضرة بعنوان (إدمان الشاشات)، تلقيها الدكتورة نسرين عبيد، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (وداعاً لعقاب الأطفال: تهذيب الأطفال إيجابياً بعيداً عن العقاب)، تلقيها الدكتورة رامة علي حمود، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

4 – عرض فيلم (خفايا الحراك في دمشق) ضمن فعالية (أفلام الثورة)، في قاعة دراما 2 بدار الأوبرا في دمشق، من الساعة الـ 7:00 ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

5 – عرض أفلام «حكاية سحر»، و«حدوتة»، و«شربل»، و«مباريات الجوع: شروق الشمس في الحصاد»، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – فعالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، في النافذة الثقافية بأشرفية صحنايا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (دور المبادرات المجتمعية في تطوير العمل التربوي)، يقدمها معاون مدير تربية ريف دمشق الأستاذ خالد طفّور، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حمص:

1 – ورشة تدريبية بعنوان (فن الفسيفساء)، بإشراف الأستاذة كاملة غزاوي، في قاعة المعارض بمديرية ثقافة حمص، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – حملة توعية حول شلل الأطفال وداء السكري، يقدمها الدكتوران محمد غياث شهاب وبشار رايز، في المركز الثقافي بالقصير، الساعة الـ 3:00 عصراً.

حماة:

أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء أنس شربتجي، وأمير حجازي، وضياء الدين شعبان، وعمر كوجك، وطاهر القيمة، وأسامة وحود، ويقدمها الدكتور مصطفى بيطار، في صالة النشاطات بمقر فرع اتحاد الكتاب العرب في حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – قراءة تفاعلية حول النظافة الشخصية، بإشراف مكتبة الأطفال في مدرسة بويضة السويقات حلقة أولى بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة مع عرض تمثيلي بعنوان (إضاءات على أدوار المرأة في المجتمع والتحديات التي تواجهها)، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (قراءة في حياة الفيلسوف ابن رشد)، يقدمها نزار حسين، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – أمسية موسيقية بعنوان (حكايات الفيولا)، يقدمها كرم الزهير، في مقر مؤسسة الملتقى الثقافي الخيري بمشتى الحلو، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “دمبو”، و”أساطير أوز: عودة دوروثي”، و”إليو”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 – حلقة كتاب بعنوان (فتاة من ورق)، في المكتبة العامة بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (لأنه الله نحبه ونعظمه)، تقدمها الآنسة بشرى قسام، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (العلوم التطبيقية لصناعة جيل سوري رائد)، يقدمها فريق مؤسسة اليراع، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان (القراءة العالمة)، يقدمها الأستاذ أحمد الحاجي، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5- فعالية بعنوان (التراث الأرمني)، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب (مراسل في قلب النار)، بحضور مؤلفه الصحفي محمد أبو حلقة، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان (مفهوم الأمة في السياق المعاصر)، يقدمها الدكتور أحمد عبد الحميد، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – عرض أفلام «شربل»، و«حدوتة»، و«إنسيدوس الاستحواذ»، و«صراع عبر الثلوج»، و«ريزدنت إيفل»، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور :

ورشة تدريبية بعنوان (تنمية الكوادر الشبابية للدخول إلى سوق العمل)، يقدمها فريق شباب مبدع، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 3:00 عصراً.

الحسكة:

أصبوحة قصصية يشارك فيها الأدباء إبراهيم خلف، ومحمد باقي محمد، وفاضل العبد الله، وداوود الفريح، وعفراء عبيد، وأمينة حمادة، في قاعة جمعية البر بالحسكة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

الرقة:

حملة نظافة لصون الإرث الحضاري بعنوان (معاً لحماية آثار الرقة: بصمة حضارية)، في المواقع الأثرية بمدينة الرقة، التجمع عند حديقة باب بغداد، الساعة الـ 8:30 صباحاً.