إصابة 14 معلمة في حادث سير على طريق صيدا – النعيمة بريف درعا

درعا-سانا

أُصيبت 14 معلمة جراء حادث سير وقع على الطريق الواصل بين بلدتي صيدا والنعيمة في ريف درعا الشرقي اليوم الإثنين، حيث جرى إسعافهن إلى مشفى درعا الوطني بمساعدة أهالي المنطقة.

وأوضح مدير مشفى درعا الوطني الدكتور نزار رشدان في تصريح لمراسل سانا، أن المشفى استقبل 14 إصابة ناتجة عن حادث سير على طريق صيدا – النعيمة، وأُجريت جميع الفحوصات السريرية والصور الشعاعية اللازمة، مشيراً إلى أن هناك حالة واحدة وصفت بالشديدة لمعلمة من مدرسة صيدا الخامسة، نتيجة أذية قوية في اليد، وهي حالياً تحت المراقبة الطبية الشديدة وعلى الأغلب سيتم تحويلها إلى دمشق، أما باقي الإصابات فهي خفيفة إلى متوسطة، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاجات المطلوبة لهن.

يذكر أن الحادث وقع أثناء توجه المعلمات إلى مدارسهن، في ظل الاعتماد الكبير على النقل الجماعي على الطرق الريفية، ما يبرز الحاجة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية حفاظاً على سلامة الكوادر التعليمية.