معرض أهل العزم بحمص.. مساحة لدعم المشاريع الشبابية ‏

حمص-سانا
شكّل معرض أهل العزم، الذي نظمته مؤسسة العزم للريادة والتنمية في مقرها بمدينة حمص اليوم السبت، مساحة لدعم المشاريع الشبابية والناشئة، والتعريف بالأفكار الريادية والمنتجات والخدمات المتنوعة.
ويضم المعرض 23 مشروعاً تجمع بين الحرف اليدوية والحلول الذكية والخدمات النوعية، وذلك بهدف توفير فرص للتسويق والتواصل مع الجمهور وتشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم وتطويرها.
وأوضحت مديرة حاضنة الأعمال في المؤسسة نهاد الدروبي في تصريح لسانا أن المعرض يهدف إلى دعم الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة، وتعزيز دور المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتطويرها والتوسع بها مستقبلاً.
وبيّنت الدروبي أن المؤسسة تدعم الشباب من خلال برنامج حاضنة الأعمال، الذي يوفر الاستشارات والتدريبات ويسهم في التشبيك بين المشاريع، مشيرة إلى أن المعرض أتاح لأكثر من خمسة مشاريع ناشئة فرصة الانطلاق، من خلال توفير مساحة منخفضة التكاليف والمخاطر لاختبار أفكارهم والتعرف على احتياجات السوق والتواصل المباشر مع الزبائن.
من جهته، أوضح إياد خطّاب أحد المشاركين في المعرض، أن مشروعه انطلق قبل نحو عام كمنصة متخصصة بالدورات الطبية في حمص، قبل أن يتوسع ليشمل المجالات التقنية والتربوية وإدارة الأعمال والمشاريع، مستقطباً مدربين ومحاضرين من داخل سوريا وخارجها.
وأشار خطّاب إلى العمل على تطوير منصة إلكترونية عربية وطنية تتيح للمدربين والجامعات نشر دوراتهم ومحتوياتهم التعليمية، دون الاعتماد على المنصات الخارجية.
من جانبه، أوضح المهندس عصام الجسري، أنه يشارك بمشروع تقني لتطوير نظام إلكتروني لتسجيل حضور الموظفين وانصرافهم عبر الهواتف المحمولة، يعتمد على تحديد موقع الموظف ضمن نطاق العمل، مع إمكانية توثيق حضوره بصورة شخصية وإرسال إشعارات للإدارة بعمليات الدخول والخروج.
ولفت إلى أن المشاركة في المعرض تسهم في التعريف بالمشروع أمام الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، وفتح المجال لتطبيقه في القطاعين العام والخاص.
من جهتها، أشارت الزائرة رؤى خرسان إلى تنوع المشاريع والمنتجات والخدمات التي يضمها المعرض ولا سيما الخدمات الإلكترونية والأفكار التقنية الحديثة، مؤكدة أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في حمص لدعم المشاريع الشبابية وإتاحة الفرصة لأصحابها لعرض إبداعاتهم والتعريف بها. ويأتي معرض ”أهل العزم” الذي يستمر حتى يوم غد في إطار المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والناشئة، وتعزيز حضور الشباب في النشاط الاقتصادي، من خلال ربط أصحاب الأفكار بالفرص المتاحة.