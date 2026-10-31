معرض أهل العزم بحمص.. مساحة لدعم المشاريع الشبابية ‏

حمص-سانا‏

شكّل معرض أهل العزم، الذي نظمته مؤسسة العزم للريادة والتنمية في مقرها بمدينة ‏حمص اليوم السبت، مساحة لدعم المشاريع الشبابية والناشئة، والتعريف بالأفكار الريادية ‏والمنتجات والخدمات المتنوعة.‏

ويضم المعرض 23 مشروعاً تجمع بين الحرف اليدوية والحلول الذكية والخدمات ‏النوعية، وذلك بهدف توفير فرص للتسويق والتواصل مع الجمهور وتشجيع الشباب على ‏إطلاق مشاريعهم وتطويرها.‏

وأوضحت مديرة حاضنة الأعمال في المؤسسة نهاد الدروبي في تصريح لسانا أن ‏المعرض يهدف إلى دعم الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة، وتعزيز دور المشاريع ‏الصغيرة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة ‏لتطويرها والتوسع بها مستقبلاً.‏

وبيّنت الدروبي أن المؤسسة تدعم الشباب من خلال برنامج حاضنة الأعمال، الذي يوفر ‏الاستشارات والتدريبات ويسهم في التشبيك بين المشاريع، مشيرة إلى أن المعرض أتاح ‏لأكثر من خمسة مشاريع ناشئة فرصة الانطلاق، من خلال توفير مساحة منخفضة ‏التكاليف والمخاطر لاختبار أفكارهم والتعرف على احتياجات السوق والتواصل المباشر ‏مع الزبائن.‏

‏من جهته، أوضح إياد خطّاب أحد المشاركين في المعرض، أن مشروعه انطلق قبل نحو ‏عام كمنصة متخصصة بالدورات الطبية في حمص، قبل أن يتوسع ليشمل المجالات ‏التقنية والتربوية وإدارة الأعمال والمشاريع، مستقطباً مدربين ومحاضرين من داخل ‏سوريا وخارجها.‏

وأشار خطّاب إلى العمل على تطوير منصة إلكترونية عربية وطنية تتيح للمدربين ‏والجامعات نشر دوراتهم ومحتوياتهم التعليمية، دون الاعتماد على المنصات الخارجية.‏

من جانبه، أوضح المهندس عصام الجسري، أنه يشارك بمشروع تقني لتطوير نظام ‏إلكتروني لتسجيل حضور الموظفين وانصرافهم عبر الهواتف المحمولة، يعتمد على ‏تحديد موقع الموظف ضمن نطاق العمل، مع إمكانية توثيق حضوره بصورة شخصية ‏وإرسال إشعارات للإدارة بعمليات الدخول والخروج.‏

ولفت إلى أن المشاركة في المعرض تسهم في التعريف بالمشروع أمام الشركات ‏والمؤسسات وأصحاب الأعمال، وفتح المجال لتطبيقه في القطاعين العام والخاص.‏

من جهتها، أشارت الزائرة رؤى خرسان إلى تنوع المشاريع والمنتجات والخدمات التي ‏يضمها المعرض ولا سيما الخدمات الإلكترونية والأفكار التقنية الحديثة، مؤكدة أهمية ‏إقامة مثل هذه الفعاليات في حمص لدعم المشاريع الشبابية وإتاحة الفرصة لأصحابها ‏لعرض إبداعاتهم والتعريف بها.‏ ويأتي معرض ”أهل العزم” الذي يستمر حتى يوم غد في إطار المبادرات الهادفة إلى ‏توفير بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والناشئة، وتعزيز حضور الشباب في النشاط ‏الاقتصادي، من خلال ربط أصحاب الأفكار بالفرص المتاحة.‏



