وزير الطوارئ: استجابة لتداعيات فيضان الفرات كوادر الوزارة تواصل حالة ‏الاستنفار الشامل

دير الزور-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، استمرار كوادر الوزارة في حالة ‏الاستنفار الشامل، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات، وتنفيذ مهامها ‏الميدانية وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يسهم في حماية السكان، والحد من أي ‏آثار محتملة أخرى لفيضان نهر الفرات.‏

وأوضح الوزير الصالح في منشور على منصة “‏X‏”، أن كوادر الوزارة تواصل ‏عملها الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لضمان الجاهزية والتعامل مع ‏مختلف المستجدات، مشيراً إلى أنه سيزور اليوم السبت، محافظة الرقة، للوقوف ‏ميدانياً على سير عمل الفرق المختصة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي، ‏وتعزيز جاهزية الاستجابة في المحافظة.‏

وكان الوزير الصالح أشار إلى أنه ‏بعد إغلاق البوابة الرابعة سينخفض منسوب ‏نهر الفرات في ‏دير الزور والرقة بشكل تدريجي. ‏

