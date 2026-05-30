وزير الطوارئ: استجابة لتداعيات فيضان الفرات كوادر الوزارة تواصل حالة ‏الاستنفار الشامل

دير الزور-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، استمرار كوادر الوزارة في حالة الاستنفار الشامل، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات، وتنفيذ مهامها الميدانية وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يسهم في حماية السكان، والحد من أي آثار محتملة أخرى لفيضان نهر الفرات.
وأوضح الوزير الصالح في منشور على منصة “X”، أن كوادر الوزارة تواصل عملها الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لضمان الجاهزية والتعامل مع مختلف المستجدات، مشيراً إلى أنه سيزور اليوم السبت، محافظة الرقة، للوقوف ميدانياً على سير عمل الفرق المختصة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي، وتعزيز جاهزية الاستجابة في المحافظة.
وكان الوزير الصالح أشار إلى أنه بعد إغلاق البوابة الرابعة سينخفض منسوب نهر الفرات في دير الزور والرقة بشكل تدريجي.