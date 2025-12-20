حمص الفداء يفتتح الدوري الممتاز لكرة القدم بالفوز على أهلي دمشق
عضو في لجنة تنظيم حملة “حلب ست الكل” يتحدث لـ سانا عن فعاليات اليوم الثالث
أهالي مدينة داريا في ريف دمشق يحيون الذكرى الأولى للتحرير ويكرمون جرحى الثورة
“سوق الصغار2” في حماة.. أيادٍ صغيرة وقلوب كبيرة لدعم المحتاجين
كلمة رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مديرية التربية والتعليم في دير الزور تزود المدارس بالمحروقات
نبض الشارع في حلب بعد إلغاء قانون “قيصر”
“اليوم تُعرف حلب بأبنائها الأوفياء” مفتي حلب يتحدث لـ سانا عن أهمية حملة “حلب ست الكل”
