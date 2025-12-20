عضو في لجنة تنظيم حملة “حلب ست الكل” يتحدث لـ سانا عن فعاليات اليوم الثالث

عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب أنس العبدة: الحملة تؤكد إصرار السوريين على بناء بلدهم
“مقعدك حقك”، حملة مجتمعية في بانياس لتأمين مقاعد مدرسية لطلاب المدارس
جهود مستمرة لتحسين بيئة النقل الداخلي وتطويرها في كراج انطلاق البوكمال بدير الزور
مدير فرع دمشق والمنطقة الجنوبية للسورية للشبكات يتحدث حول واقع المشاريع المستقبلية
الاختبار التأهيلي الخاص بالماراثون البرمجي للصغار واليافعين لموسم 2025 في اللاذقية
