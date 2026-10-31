بدء تنفيذ مسح القوى العاملة في محافظة درعا لمدة 40 يوماً

درعا-سانا
بدأت مديرية التخطيط والإحصاء في محافظة درعا، اليوم السبت تنفيذ مسح القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي على ان يستمر 40 يوماً، بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته.
وأوضحت محافظة درعا، عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن فرق البحث الميدانية ستتولى تنفيذ المسح، وستكون مزودة ببطاقات تعريفية رسمية، بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة حول واقع القوى العاملة في المحافظة.
وبيّنت المحافظة أن المسح يهدف إلى رصد عوامل البطالة، والتعرف إلى مختلف فئات القوى العاملة ودراسة توزعها الديموغرافي والاقتصادي، إضافة إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية استناداً إلى معايير دولية دقيقة.
ودعت المحافظة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتقديم إجابات دقيقة وشفافة، مؤكدة أن المعلومات التي يتم جمعها ستبقى سرية، ولن تتم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض آخر.
ويأتي تنفيذ هذا المسح في إطار توفير بيانات إحصائية موثوقة تسهم في فهم واقع سوق العمل وتحديد احتياجاته، ما يساعد في رسم الخطط والبرامج المستقبلية.