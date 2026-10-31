بدء تنفيذ مسح القوى العاملة في محافظة درعا لمدة 40 يوماً

درعا-سانا

بدأت مديرية التخطيط والإحصاء في محافظة درعا، اليوم السبت تنفيذ مسح القوى ‏العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي على ان يستمر 40 يوماً، ‏بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته.‏

وأوضحت محافظة درعا، عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن فرق البحث الميدانية ‏ستتولى تنفيذ المسح، وستكون مزودة ببطاقات تعريفية رسمية، بهدف جمع بيانات دقيقة ‏وشاملة حول واقع القوى العاملة في المحافظة.‏

وبيّنت المحافظة أن المسح يهدف إلى رصد عوامل البطالة، والتعرف إلى مختلف فئات ‏القوى العاملة ودراسة توزعها الديموغرافي والاقتصادي، إضافة إلى تحديد الاحتياجات ‏المستقبلية استناداً إلى معايير دولية دقيقة.‏

ودعت المحافظة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتقديم إجابات دقيقة وشفافة، ‏مؤكدة أن المعلومات التي يتم جمعها ستبقى سرية، ولن تتم مشاركتها أو استخدامها لأي ‏غرض آخر.‏

ويأتي تنفيذ هذا المسح في إطار توفير بيانات إحصائية موثوقة تسهم في فهم واقع سوق ‏العمل وتحديد احتياجاته، ما يساعد في رسم الخطط والبرامج المستقبلية.‏