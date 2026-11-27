لندن-سانا‏

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو واحد ‏بالمئة، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية الأمريكية، بعد ‏أن عززت بيانات التضخم التوقعات برفع أسعار الفائدة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية استقر عند 3567.33 ‏دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 0.8 ‏بالمئة إلى 3565.20 دولاراً.‏

وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت الفضة بنسبة 4.3 بالمئة إلى 41.51 دولاراً ‏للأوقية، رغم اتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6 ‏بالمئة إلى 1292.47 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 868.53 ‏دولاراً، متجهين لتسجيل خسائر أسبوعية.‏

ورجحت أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية رفع مجلس ‏الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في كانون الأول ‏المقبل، فيما توقعت احتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في كانون الثاني المقبل ‏بنحو 66 بالمئة، علماً أن آخر زيادة للفائدة كانت في أيلول الماضي.‏

وحذر بنك “إتش إس بي سي” من أن استمرار تراجع أسواق الأسهم قد يدفع أسعار ‏الذهب إلى ما دون 3400 دولار للأوقية.‏

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في جاذبية الذهب، الذي ‏لا يدر عائداً، وفي قرارات المستثمرين بشأن شراء المعادن النفيسة.‏