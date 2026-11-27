لندن-سانا
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو واحد بالمئة، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية الأمريكية، بعد أن عززت بيانات التضخم التوقعات برفع أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية استقر عند 3567.33 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 0.8 بالمئة إلى 3565.20 دولاراً.
وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت الفضة بنسبة 4.3 بالمئة إلى 41.51 دولاراً للأوقية، رغم اتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1292.47 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 868.53 دولاراً، متجهين لتسجيل خسائر أسبوعية.
ورجحت أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في كانون الأول المقبل، فيما توقعت احتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في كانون الثاني المقبل بنحو 66 بالمئة، علماً أن آخر زيادة للفائدة كانت في أيلول الماضي.
وحذر بنك “إتش إس بي سي” من أن استمرار تراجع أسواق الأسهم قد يدفع أسعار الذهب إلى ما دون 3400 دولار للأوقية.
وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، وفي قرارات المستثمرين بشأن شراء المعادن النفيسة.