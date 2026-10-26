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صحة طرطوس تستجيب لحالة حصبة في الدريكيش

photo 2026 10 26 16 54 48 2 صحة طرطوس تستجيب لحالة حصبة في الدريكيش
استجابة لحالة حصبة في الدريكيش-طرطوس-مديرية صحة طرطوس

‏ طرطوس-سانا

استجابت مديرية صحة طرطوس لحالة حصبة مثبتة مخبرياً في منطقة ‏الدريكيش في ريف المحافظة، عبر فرقها الصحية التي نفذت تدخلاً ميدانياً ‏في مكان سكن الحالة ومحيطها، ضمن إجراءات الترصد الوبائي للأمراض ‏المشمولة باللقاح، بهدف متابعة المخالطين والحد من انتشار العدوى.‏
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‏ وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الإثنين، ‏أن الفرق الصحية درست الحالة التلقيحية للأطفال في منطقة سكن الحالة، ‏وزودت المخالطين بجرعة واحدة من فيتامين (‏A‏) وفق الفئات العمرية ‏والبروتوكول المعتمد للحد من المضاعفات، بالتزامن مع تنفيذ حملة توعية ‏للأهالي حول علامات المرض وطرق الوقاية منه.‏
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وأكدت المديرية استمرار فرقها الميدانية في تحصين الأطفال ومتابعة ‏واقعهم التلقيحي، داعيةً إلى الإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبهة، والالتزام ‏بالتوصيات الوقائية للحد من انتشار العدوى.‏
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وتنفذ فرق التقصي والترصد الوبائي زيارات للحالات المكتشفة، وفحصاً ‏للمخالطين، وتقدّم اللقاحات والفيتامينات اللازمة ضمن إجراءات الاستجابة ‏لحالات الحصبة.

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