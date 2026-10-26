صحة طرطوس تستجيب لحالة حصبة في الدريكيش

طرطوس-سانا
استجابت مديرية صحة طرطوس لحالة حصبة مثبتة مخبرياً في منطقة الدريكيش في ريف المحافظة، عبر فرقها الصحية التي نفذت تدخلاً ميدانياً في مكان سكن الحالة ومحيطها، ضمن إجراءات الترصد الوبائي للأمراض المشمولة باللقاح، بهدف متابعة المخالطين والحد من انتشار العدوى.
وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الإثنين، أن الفرق الصحية درست الحالة التلقيحية للأطفال في منطقة سكن الحالة، وزودت المخالطين بجرعة واحدة من فيتامين (A) وفق الفئات العمرية والبروتوكول المعتمد للحد من المضاعفات، بالتزامن مع تنفيذ حملة توعية للأهالي حول علامات المرض وطرق الوقاية منه.
وأكدت المديرية استمرار فرقها الميدانية في تحصين الأطفال ومتابعة واقعهم التلقيحي، داعيةً إلى الإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبهة، والالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من انتشار العدوى.
وتنفذ فرق التقصي والترصد الوبائي زيارات للحالات المكتشفة، وفحصاً للمخالطين، وتقدّم اللقاحات والفيتامينات اللازمة ضمن إجراءات الاستجابة لحالات الحصبة.