قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 أشخاص خلال توغلها بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا‏

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أربعة أشخاص خلال توغلها على ‏الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة، كما توغلت قوة أخرى في قرية الحرية ‏بريف القنيطرة الشمالي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثماني آليات ‏عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة، ونصبت ‏حاجزاً واعتقلت أربعة مدنيين يعملون بقطاف الزيتون.‏

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال أفرجت عن اثنين منهم أثناء انسحابها، بينما نقلت ‏الآخرَين إلى داخل نقطة الحميدية المستحدثة بعد سقوط النظام البائد.‏

كما توغلت قوة أخرى للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من خمس آليات عسكرية في قرية ‏الحرية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق اليوم السبت في قرية الحرية ‏بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شخصاً بعد تفتيش عدد من منازل المدنيين، كما نصبت ‏حاجزاً قبل انسحابها من المنطقة.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال ‌‏توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏