قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 أشخاص خلال توغلها بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أربعة أشخاص خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة، كما توغلت قوة أخرى في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة، ونصبت حاجزاً واعتقلت أربعة مدنيين يعملون بقطاف الزيتون.
وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال أفرجت عن اثنين منهم أثناء انسحابها، بينما نقلت الآخرَين إلى داخل نقطة الحميدية المستحدثة بعد سقوط النظام البائد.
كما توغلت قوة أخرى للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من خمس آليات عسكرية في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق اليوم السبت في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شخصاً بعد تفتيش عدد من منازل المدنيين، كما نصبت حاجزاً قبل انسحابها من المنطقة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.