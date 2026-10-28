وزير الطوارئ يدعو أهالي المحافظات الشرقية إلى الالتزام بالمنازل جراء السيول

دمشق-سانا

دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أهالي محافظات الرقة ودير الزور والحسكة إلى الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، والانتباه إلى سلامة الأطفال، وتجنب المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم المجازفة بعبور أي سيل أو مجرى مائي.

إنقاذ 6 مدنيين والبحث عن مفقود

قال الوزير الصالح في منشور عبر منصة “X” إن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفذ عمليات استجابة واسعة، وتمكنت من إنقاذ 6 مدنيين حاصرتهم السيول في ريف الرقة الغربي، فيما يتواصل البحث، بالتعاون مع الجيش العربي السوري، عن مفقود في المنطقة.

وأضاف: إن الفرق تعمل على تصريف المياه من الطرقات وشفط مياه السيول التي داهمت عدداً من المرافق الحيوية والمنازل.

وتشهد محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية تترافق مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، نتيجة حالة الاضطراب الجوي التي تشهدها سوريا حالياً، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.