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قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

photo 2026 03 13 12 07 23 1 1 1 قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي
توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بريف درعا-درعا-سانا

درعا-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث دبابات، اليوم السبت، في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، بالتزامن مع تحرك رتل عسكري مؤلف من ست عربات عسكرية باتجاه المنطقة، مروراً بقرية عابدين في حوض اليرموك.

وأفاد مراسل سانا في درعا، بأن الرتل انطلق من ثكنة الجزيرة بالقرب من قرية معرية واتجه نحو قرية عابدين مارّاً عبر وسط القرية قبل أن يواصل طريقه باتجاه وادي الرقاد، بالتزامن مع توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث دبابات في الوادي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في 21 الشهر الجاري أطراف بلدة ‏عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بقذائف مدفعية، دون ‏ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.‏

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام 1974 ‏عبر ‏‌‏‌‏‌‏‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ‏ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، ‏وتجريف ‌‏‌‏‌‏‌‏الأراضي، وتنفيذ ‏اعتداءات بالقذائف وغيرها.‏

وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد ‏أن جميع ‏الإجراءات ‌‏التي يتخذها باطلة وملغاة وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع ‏الدولي إلى تحمل ‏مسؤولياته ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات، ‌‏وإلزام الاحتلال ‏الإسرائيلي بالامتثال للقانون ‌‏الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات ‌‏الصلة، ما ‏يسهم في تجنيب ‏المنطقة مزيداً من ‏التوتر، وتهيئة الظروف اللازمة ‌‏لتحقيق ‏الأمن ‏والاستقرار المستدامين.‏

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