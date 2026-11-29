دمشق-سانا

أحبط عناصر الضابطة الجمركية خلال كمين محكم، محاولة تهريب حمولة من البضائع المهرّبة القادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام يوم السبت، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الضابطة الجمركية لمكافحة التهريب والتصدي للممارسات غير المشروعة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، وتنظيم حركة التجارة وصون حقوق الخزينة العامة للدولة.

وكانت مديرية الضابطة الجمركية في إدارة الجمارك العامة نفذت في 18 تموز الماضي عمليةً نوعيةً، أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلّت قوافل الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية، لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع، مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.