منتدى الدراسات السورية المعاصرة ينطلق في دمشق ويناقش التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

دمشق-سانا
انطلقت اليوم السبت أعمال الدورة السادسة للمنتدى السنوي للدراسات السورية المعاصرة، الذي ينظمه المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.
ويناقش المنتدى، عبر جلسات ومحاضرات علمية، عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل سوريا، تشمل الانتقال السياسي والدستوري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والحوكمة والإصلاح الإداري، والعدالة الانتقالية والذاكرة الجمعية، والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين والنازحين، ودور المجتمع المدني والنساء في صياغة المستقبل، كما يتضمن برنامج المنتدى إطلاق مؤشر المركز العربي السوري.
يتبع..