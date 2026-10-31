منتدى الدراسات السورية المعاصرة ينطلق في دمشق ويناقش التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

دمشق-سانا

انطلقت اليوم السبت أعمال الدورة السادسة ‏للمنتدى السنوي للدراسات السورية المعاصرة، ‏الذي ينظمه المركز العربي لدراسات سوريا ‏المعاصرة، بحضور عدد من أعضاء مجلس ‏الشعب، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.‏

ويناقش المنتدى، عبر جلسات ‏ومحاضرات علمية، عدداً من القضايا المرتبطة ‏بمستقبل سوريا، تشمل الانتقال السياسي ‏والدستوري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ‏والحوكمة والإصلاح الإداري، والعدالة ‏الانتقالية والذاكرة الجمعية، والتعافي الاقتصادي ‏وإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين والنازحين، ‏ودور المجتمع المدني والنساء في صياغة ‏المستقبل، كما يتضمن برنامج المنتدى إطلاق ‏مؤشر المركز العربي السوري.‏

يتبع..