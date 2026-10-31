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منتدى الدراسات السورية المعاصرة ينطلق في دمشق ويناقش التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

0P3A8897 منتدى الدراسات السورية المعاصرة ينطلق في دمشق ويناقش التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
من انطلاق منتدى الدراسات السورية المعاصرة، بحضور عدد من أعضاء مجلس ‏الشعب-دمشق-سانا

دمشق-سانا

انطلقت اليوم السبت أعمال الدورة السادسة ‏للمنتدى السنوي للدراسات السورية المعاصرة، ‏الذي ينظمه المركز العربي لدراسات سوريا ‏المعاصرة، بحضور عدد من أعضاء مجلس ‏الشعب، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.‏

ويناقش المنتدى، عبر جلسات ‏ومحاضرات علمية، عدداً من القضايا المرتبطة ‏بمستقبل سوريا، تشمل الانتقال السياسي ‏والدستوري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ‏والحوكمة والإصلاح الإداري، والعدالة ‏الانتقالية والذاكرة الجمعية، والتعافي الاقتصادي ‏وإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين والنازحين، ‏ودور المجتمع المدني والنساء في صياغة ‏المستقبل، كما يتضمن برنامج المنتدى إطلاق ‏مؤشر المركز العربي السوري.‏

يتبع..

0P3A8891 منتدى الدراسات السورية المعاصرة ينطلق في دمشق ويناقش التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
0P3A8915 منتدى الدراسات السورية المعاصرة ينطلق في دمشق ويناقش التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
3X2A9098 منتدى الدراسات السورية المعاصرة ينطلق في دمشق ويناقش التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
5 18 منتدى الدراسات السورية المعاصرة ينطلق في دمشق ويناقش التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
3X2A9102 منتدى الدراسات السورية المعاصرة ينطلق في دمشق ويناقش التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
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