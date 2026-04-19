تشكيل لجان تخصصية في اتحاد غرف التجارة السورية وتحديد مهامها

دمشق-سانا

أصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد وتسمية رؤسائها، وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 نيسان 2026.

وبحسب القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، تم تشكل اللجان التالية: الامتياز التجاري، المعارض والمؤتمرات، الاستيراد والتصدير، العلاقات الخارجية، التجارة الداخلية، الاستثمار والسياسات الاقتصادية، الاقتصاد الرقمي، الضرائب والجمارك، تطوير الصناعة، الاقتصاد الرياضي، الاقتصاد الأخضر والاستدامة، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم المهني والتدريب، الزراعة والأمن الزراعي.

ونص القرار على تكليف رئيس كل لجنة بتسمية أعضائها، وإعداد خطة عملها وبرامجها التنفيذية، بما يحقق الأهداف المحددة لها.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح العلي أن اعتماد اللجان المتخصصة يشكل خطوة أساسية في مرحلة مفصلية يمر بها الاقتصاد السوري، تتطلب أعلى درجات التنظيم والعمل المؤسسي، بما يضمن تعزيز دور القطاع التجاري في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف: إن تشكيل اللجان روعي فيه شمول مختلف القطاعات الحيوية، وقدرتها على تقديم رؤى عملية وحلول واقعية، بدءاً من الامتياز التجاري والمعارض والتصدير، وصولاً إلى الاقتصاد الرقمي والضرائب والاستثمار والتعليم المهني والاقتصاد الأخضر.

وأكد العلي أن هذه اللجان ليست مجرد هياكل تنظيمية، بل منصات عمل تسهم في معالجة التحديات، وابتكار مبادرات نوعية وتطوير التشريعات، وتعزيز التواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وكان مجلس إدارة اتحاد الغرف عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعه الأول لهذا العام في مقر الاتحاد بدمشق، عقب صدور قرار استكمال تسمية أعضاء المجلس أواخر الشهر الماضي، وجرى خلال الاجتماع عرض تشكيل لجان الاتحاد ورؤسائها والمهام الموكلة إليها.