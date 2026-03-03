استمرار عودة السوريين من لبنان عبر منفذ جوسية الحدودي في ريف حمص

حمص-سانا

تتواصل الحركة النشطة لعودة السوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جوسية في ريف حمص الحدودي مع لبنان على خلفية التوترات الأمنية وسط استنفار كامل للكوادر العاملة، لتأمين عودة كريمة وآمنة، وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة لهم.

وأوضح محمد رعد من مؤسسة النهضة للتنمية في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن وجودهم في المنفذ يهدف إلى الاطلاع على أوضاع العائدين بعد الأحداث الأخيرة في لبنان، مبيناً أن جزءاً كبيراً من السوريين عادوا إلى بيوتهم وأهلهم، فيما يتمثل دور الجمعيات الإنسانية في تقييم احتياجاتهم، ولا سيما فيما يتعلق بتوافر المساكن الجاهزة لهم في سوريا.

وأضاف رعد: إن الجمعيات الإغاثية نفذت تدخلات إنسانية متعددة لتسهيل عودة المواطنين، مؤكداً أن إدارة المنفذ أبدت تعاوناً كبيراً، ما ساهم في انسيابية الإجراءات وعودة العديد من الأسر إلى منازلها.

من جانبه، أشار مدير منفذ جوسية الحدودي عبد الكريم حربا إلى أن المنفذ شهد خلال اليومين الماضيين زيادة ملحوظة في أعداد السوريين المقيمين

في لبنان والراغبين بالعودة إلى البلاد، لافتاً إلى أنه تم فوراً استنفار جميع الكوادر العاملة لتقديم مختلف الخدمات، بما في ذلك الرعاية الطبية وتأمين النقل داخل المنفذ، بما يضمن عودة كريمة وآمنة للعائدين.

وبيّن حربا أن عدد العائدين عبر المنفذ خلال اليومين الماضيين تجاوز ثمانية آلاف مسافر، مؤكداً أن العاملين في المنفذ متواجدون على مدار الساعة لتقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة.

بدورهم، أعرب عدد من السوريين العائدين عن ارتياحهم لإجراءات الاستقبال والخدمة والرعاية الصحية في المنفذ.

وتأتي عودة السوريين المقيمين في لبنان في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية مؤخراً، ما دفع العديد منهم إلى اتخاذ قرار العودة إلى البلاد.