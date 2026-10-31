الموارد المائية في طرطوس تنجز تعزيل المصرف الثامن في سهل عكار

طرطوس-سانا



أنجزت ورشات مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال تعزيل المصرف الثامن في سهل عكار، والممتد ضمن قرى عرب الشاطئ والحميدية والجماسة.



وأوضح مدير الموارد المائية في طرطوس، المهندس محمد محرز، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن أعمال التعزيل شملت امتداداً بطول 8 كيلومترات، وتضمنت إزالة الترسبات والعوائق المتراكمة داخل مجرى المصرف، بهدف تحسين تدفق المياه ورفع كفاءة تصريفها، والحد من تجمعها في الأراضي الزراعية المحيطة.



وأكد محرز أهمية هذه الأعمال في الحفاظ على جاهزية شبكات الصرف المائي وتعزيز كفاءتها في تصريف المياه، ولا سيما في المناطق الزراعية، بما يسهم في الحد من مخاطر ارتفاع مناسيب المياه وتراكمها في الأراضي، وتخفيف الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمحاصيل والأراضي الزراعية.



وكانت مديرية الموارد المائية في طرطوس نفذت في الـ18 من الشهر الجاري أعمال تعزيل مصرف سهل ميعار – القبيبة بطول نحو 2.5 كيلومتر، امتدت من محيط مطحنة العالمية وصولاً إلى المصرف الخامس.