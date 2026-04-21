1100 مستفيد من حملة الأمل لجراحة الساد بمشفى العيون الجراحي في حمص

حمص-سانا

يواصل مشفى العيون الجراحي في حمص تعزيز خدماته عبر تنفيذ حملة الأمل لجراحة الساد وزرع العدسة، في إطار برنامج صحي متكامل يستهدف المرضى من مختلف المحافظات، ويعمل على توسيع نطاق الوصول إلى العلاج المجاني للمرضى، وفق أولويات تحددها حالاتهم الصحية.

وأوضحت مديرة المشفى الدكتورة لمى إدريس لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الحملة تهدف للوصول إلى 2000 مريض، موضحةً أنها تُنفّذ بالتنسيق بين مديرية صحة حمص ومنظمة الأمل الدولية، حيث تُجرى الفحوصات والتشخيصات داخل عيادات المشفى لتحديد الحالات التي تحتاج إلى عمل جراحي، ليُمنح بعدها المريض موعد العملية بالتنسيق مع المنظمة التي تؤمّن كامل المستلزمات والأدوات الجراحية.

وبيّنت إدريس أن العمليات تُجرى بتقنيتي الفاكو والإكسترا عبر سحب الساد وزرع العدسة، لافتةً إلى أنه تم تنفيذ 1100 عملية حتى الآن بمعدل يتراوح بين 8 و10عمليات يومياً، على أن تستكمل العمليات خلال الأشهر الأربعة القادمة للوصول إلى العدد المستهدف.

من جهته، أوضح ممثل منظمة الأمل الدولية يحيى مردود، أن اختيار محافظة حمص جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة كونها محافظة وسطى يمكن أن يستفيد منها أكبر عدد من المرضى، مؤكداً أن المنظمة تتحمل تكاليف العمليات كاملة، بما في ذلك المستلزمات الجراحية للمشفى وللمريض، ولا سيما أن تكلفة العملية في المشافي الخاصة تتجاوز 3 ملايين ليرة.

وأعرب عبد الحسيب الشرفلي، أحد المستفيدين من الحملة، عن امتنانه لتقديم هذه الخدمة مجاناً، مؤكداً أن الحملة أتاحت له الأمل بإجراء عمل جراحي كان يشكل عبئاً مادياً كبيراً لا يستطيع تحمّله.

يذكر أن الحملة انطلقت قبل ستة أشهر في مشفى العيون الجراحي في حمص، والذي يعد مركزاً مرجعياً مهماً على مستوى المنطقة الوسطى، يستقبل آلاف المراجعين سنوياً، ويقدّم خدمات تشخيصية وجراحية متقدمة بدعم من شراكات مع منظمات صحية تسهم في تخفيف الأعباء المادية عن المرضى.