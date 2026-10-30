وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد بريف حماة

حماة-سانا



توفي طفل وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الجمعة، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.



وأوضح مدير مشفى الوسام في مدينة كفرزيتا عبد الحميد القدور، في تصريح لـ سانا، أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر ست سنوات، فيما تتراوح أعمار الأطفال الثلاثة الآخرين بين 4 و5 سنوات.



وأشار القدور إلى تحويل أحد الأطفال إلى مشفى حماة نظراً لخطورة حالته، في حين وُصفت حالة الطفلين الآخرين بالمستقرة.



وفي السياق، أفاد مراسل سانا في حماة بأن الأهالي قاموا بإسعاف الأطفال إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة كفرزيتا المجاورة لتلقي العلاج اللازم، لافتاً إلى أن الأطفال كانوا يلعبون في حديقة المنزل الذي وقع فيه الانفجار.



وكان طفل يبلغ من العمر أربع سنوات توفي في 26 من الشهر الجاري، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي.