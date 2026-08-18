سوريا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في النقل البري والربط السككي



دمشق-سانا



بحث وزير النقل يعرب بدر مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا عبد الله صالح الحريص، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل، ولا سيما النقل البري والسكك الحديدية.



وتناول اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الثلاثاء، سبل تطوير التنسيق والتعاون بين وزارتي النقل في البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب التحضير لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال زيارة مرتقبة لوزارة النقل السعودية.



وأكد الجانبان أهمية تطوير التعاون في مجال النقل البري والربط السككي، بما يسهم في تنشيط حركة النقل والتجارة، وتعزيز التكامل بين شبكات النقل الإقليمية، والاستفادة من موقع سوريا الجغرافي في ربط الأسواق والممرات التجارية في المنطقة.



وكان معاون وزير النقل محمد رحال بحث، الأربعاء الماضي، ‏مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي ‏رميح الرميح، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل البري ‏والسككي والخدمات اللوجستية وخطوط الترانزيت، وتذليل العقبات أمام حركة الشاحنات ‏والبضائع، وتطوير ممرات النقل الإقليمية.‏