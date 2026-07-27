محافظة دمشق تواصل أعمال تأهيل المتحلق الجنوبي لضمان انسيابية حركة النقل

دمشق -سانا

تواصل محافظة دمشق تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة لطريق المتحلق الجنوبي بهدف تحسين بنيته التحتية، وتعزيز مستوى الأمان المروري على هذا المسار الحيوي الذي يعد أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية لحركة النقل بين العاصمة ومحيطها.



وأوضح مدير الإشراف في المحافظة المهندس جوهر الحمود في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الأعمال تنفذ بدءاً من مدخل دمشق الشمالي على مراحل متتابعة وفق برنامج فني يراعي طبيعة الموقع وتداخل الحركة المرورية عليه.



وأشار الحمود إلى قيام الورشات بتنظيف الطريق بدءاً من جسر زملكا حتى العقدة الأولى، تمهيداً لاستكمال تعبيده وتحسين حركة السير في هذا الجزء الحيوي، داعياً السائقين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية خلال فترة التنفيذ نظراً لوجود آليات ثقيلة وحركة عمل مستمرة.



وتعمل الورشات على معالجة الأنفاق المكتشفة أثناء أعمال التأهيل، إضافة لنفق حرملة، وتأهيل الأرصفة، والمنصفات، وتركيب أعمدة وأجهزة إنارة جديدة، وشاخصات طرقية وتخطيط طرقي، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع مستوى الخدمة على امتداد الطريق.



وتشمل أعمال التأهيل التي تنفذها ورشات المحافظة إعادة تنظيم الطرق الجانبية المرتبطة بالمتحلق، ومعالجة نقاط الضعف الإنشائي في المعابر السفلية، واستبدال فواصل التمدد المتضررة، بما يعيد للمحور جاهزيته الفنية ويعزز دوره كأحد أهم مسارات النقل في العاصمة.



ويشكّل طريق المتحلق الجنوبي واحداً من أهم المحاور المرورية التي تعتمد عليها حركة النقل في دمشق، نظراً لارتباطه المباشر بمداخل العاصمة ودوره في تخفيف الضغط عن الشوارع الداخلية.



وتعرض هذا المحور خلال السنوات الماضية لتحديات إنشائية وخدمية أثرت في جاهزيته، ما استدعى وضع خطة تأهيل شاملة تهدف إلى إعادة رفع كفاءته الفنية وتعزيز مستوى الأمان المروري عليه، ولا سيما في المقاطع التي تشهد كثافة عالية في الحركة اليومية.