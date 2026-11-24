بوغوتا-سانا

احتجز مسلحون 25 رهينة داخل متجر كبير في مدينة كارتاخينا السياحية شمال كولومبيا، عقب فشل محاولة سطو على شاحنة مصفّحة، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً واسعاً حول المكان وعلّقت السلطات مؤقتاً الرحلات الوافدة إلى مطار المدينة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن عدد الرهائن بلغ في البداية 30 شخصاً، قبل الإفراج عن خمسة منهم، مشيراً إلى أن المهاجمين لجؤوا إلى المتجر بعد استدعاء الشرطة إثر محاولتهم السطو على شاحنة مصفّحة في مركز تجاري.



وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها وسائل إعلام كولومبية وشبكات التواصل الاجتماعي أشخاصاً داخل المتجر وهم يجثمون على الأرض، فيما تمركز قناص من الشرطة في مبانٍ مجاورة للموقع.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الخاطفين طالبوا بفدية تقدر بنحو مليوني دولار، وتأمين سيارتين مصفّحتين لهم، إضافة إلى توفير ممر آمن للوصول إلى مدينة مجاورة تبعد نحو 130 كيلومتراً.



وكان الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، انفجار سيارة مفخخة في مدينة فيلافيسينسيو وسط كولومبيا أدى إلى تدمير مقر حاكم مقاطعة ميتا وإلحاق أضرار بعدد من المباني والمنشآت المحيطة، ما أسفر عن إصابة نحو 25 شخصاً، محملاً جماعات مرتبطة بتهريب المخدرات المسؤولية عن الانفجار.