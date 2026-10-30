البحوث الزراعية تعمل على توسيع شبكة المحطات المناخية وتحديث تجهيزاتها ‏ ‏

دمشق-سانا‏

تعمل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، على ‏توسيع شبكة المحطات المناخية وتحديث تجهيزاتها، بما يعزز تغطيتها الجغرافية، ‏ويوفر بيانات أكثر شمولاً ودقة، تسهم في تحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل ‏وتحسين برامج الري، ودعم الأبحاث المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية.‏

وأوضح مدير إدارة موارد البحوث الطبيعية في الهيئة منهل الزعبي لـ سانا اليوم ‏الجمعة، أن عدد المحطات المناخية العاملة حالياً يبلغ ست محطات، موزعة وفق ‏الأحواض المائية في مناطق حمص وحلب وحماة والساحل وريف دمشق.‏

وأشار الزعبي إلى وجود حاجة إلى توسيع شبكة الرصد لتشمل محافظات دير الزور ‏والرقة والحسكة ودرعا، بما يحقق تغطية جغرافية أوسع للظروف المناخية في ‏مختلف المناطق الزراعية.‏

بيانات دقيقة وتجهيزات تحتاج إلى تحديث

وبيّن الزعبي أن المحطات العاملة توفر بيانات دقيقة يعتمد عليها في المجال ‏البحثي، وتشمل درجات الحرارة والهطولات المطرية والرطوبة وسرعة الرياح ‏والتبخر، مشيراً إلى أنها تشكل قاعدة أساسية لدراسة الاحتياجات المائية ‏للمحاصيل، وتحديد كميات المياه اللازمة لها، وإعداد برامج ري تتناسب مع ‏متطلباتها.‏

ولفت إلى أن معظم المحطات تحتاج إلى تحديث تجهيزاتها وتطوير أنظمة ‏الرصد المعتمدة فيها، والتحول نحو الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بما يواكب ‏التطورات التقنية ويحسن إمكانات جمع البيانات ومعالجتها والاستفادة منها، ‏موضحاً أن تنفيذ خطط إعادة التأهيل والتطوير يرتبط بتوافر التمويل، سواء من ‏خلال الإمكانات المتاحة لدى الهيئة أو المنح المقدمة من المنظمات الدولية.‏

البيانات المناخية أداة لترشيد مياه الري

وأشار مدير إدارة موارد البحوث الطبيعية في الهيئة إلى أن الاستفادة من ‏البيانات المناخية تنعكس على رفع كفاءة الري الحقلي وترشيد استخدام المياه، من ‏خلال تطوير الأدوات والبرمجيات وإعداد خرائط للاحتياجات المائية للمحاصيل، ‏ولا سيما في برامج الري التكميلي التي تأخذ في الاعتبار كميات الهطول ‏المطري.‏

ولتحقيق ذلك، لفت إلى أهمية تدريب العاملين في مجال الإرشاد الزراعي، ونشر ‏استخدام الأدوات والبرمجيات التي تساعد المزارعين على تحديد الاحتياجات ‏المائية لمحاصيلهم واستخدام المياه على نحو أمثل.‏

وأوضح أن الهيئة تعمل على وضع الخطوط الأساسية لإصدار بطاقة إلكترونية ‏للفلاح، تتضمن بيانات الأرض من حيث الموقع والمساحة، وكمية المياه المطلوب ‏استجرارها وفق التشريعات المائية، بما يساعد على إعداد جداول ري تتلاءم مع ‏احتياجات المحاصيل ومستويات الري الناقص.‏

دراسة التغيرات المناخية وتحديد الاحتياجات المائية

ولفت الزعبي إلى أهمية تحليل التغيرات المناخية على مستوى المحافظات، ‏وتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل الأساسية ضمن المناطق المستهدفة ‏بالمشاريع.‏

وبيّن أن الهيئة عملت على تطوير جداول ري خاصة بكل محصول، استناداً إلى ‏الخطة الزراعية المعتمدة من وزارة الزراعة وخصوصية الري الجماعي في ‏المشاريع المستهدفة.‏

تعاون دولي وخطط لتوسيع شبكة الرصد

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، ذكر الزعبي أن المنظمات الدولية تؤدي دوراً ‏داعماً للبحث العلمي من خلال تأمين مستلزماته، بما فيها تجهيزات المحطات ‏المناخية والمائية ومحطات أبحاث الري، مشيراً إلى أن منظمة الأغذية والزراعة ‏للأمم المتحدة (فاو) قدمت محطة مناخية حديثة في محطة بحوث النشابية للمياه ‏والري بريف دمشق، إلى جانب وجود برامج واتفاقيات تعاون مع عدد من ‏المنظمات لدعم الإمكانات الفنية والتقنية في هذا المجال.‏

وأوضح أن الخطط المستقبلية للهيئة تتضمن تزويد المحطات البحثية المائية ‏بمحطات مناخية إلكترونية حديثة، والعمل على ربطها بالمديرية العامة للأرصاد ‏الجوية، بما يعزز تبادل البيانات ويحسن الاستفادة منها في الأبحاث والدراسات ‏الزراعية والمائية.‏

وكانت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أعلنت في شهر حزيران من عام ‌‏2025، تخصيص برنامج لحساب الاحتياجات المائية الفعلية للنبات، يستند إلى ‏بيانات مناخية تاريخية لمناطق سوريا، ويأخذ في الاعتبار مساحة الأرض ‏المزروعة وطريقة الري والظروف المناخية ونوع التربة ومواعيد الزراعة ‏والحصاد.‏

وتستخدم البيانات المناخية في حساب الاحتياجات المائية للمحاصيل من خلال ‏ربط الظروف الجوية بنوع المحصول ومساحة الأرض وطريقة الري ونوع ‏التربة ومواعيد الزراعة والحصاد، بالاعتماد على مؤشرات تشمل درجات ‏الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح والإشعاع الشمسي والهطولات المطرية، ‏إضافة إلى معدلات التبخر والنتح، التي تعبّر عن فقدان المياه من سطح التربة ‏والنبات إلى الغلاف الجوي.‏