التأمينات الاجتماعية تبدأ صرف معاشات أيلول بكتلة 405 مليارات بينها 19 ملياراً للسويداء

دمشق-سانا

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب بدء صرف المعاشات التقاعدية لشهر أيلول الجاري، بكتلة مالية إجمالية بلغت 405 مليارات و 650 مليون ليرة.

وأشار خطيب في تصريح لـ سانا إلى أن المؤسسة حريصة على ضمان وصول المعاشات للمتقاعدين في محافظة السويداء، والتي بلغت كتلتها 19 ملياراً و787 مليوناً ليرة، مشيراً إلى أنه تم تكليف فرع تأمينات دمشق بتحويل الكتل المالية اللازمة إلى المصارف ومراكز البريد عن شهري آب وأيلول، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

ولفت خطيب إلى أن المؤسسة ملتزمة لجهة استمرار وصول المعاشات التقاعدية في مواعيدها المستحقة قانوناً، مشدداً على أن حقوق المتقاعدين تبقى أولوية لا تقبل التأجيل.

