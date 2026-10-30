الدفاع المدني ينفذ أكثر من 300 استجابة لمواجهة تداعيات السيول في سوريا خلال ‏يومين

دمشق-سانا
فرضت الهطولات المطرية الغزيرة والسيول والفيضانات المحلية التي شهدتها عدة محافظات خلال اليومين الماضيين تحديات ميدانية واسعة أمام فرق الدفاع المدني، التي نفذت أكثر من 300 استجابة للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية.
وشملت الاستجابة إنقاذ أشخاص حاصرتهم المياه، وإجلاء عائلات من مناطق مهددة، وفتح طرق متضررة، وتصريف المياه من المنازل والمرافق العامة.
وقال مدير قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يوسف عزو في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة: إن فرق الدفاع المدني نفذت خلال يومي 28 و29 تشرين الأول الجاري أكثر من 300 استجابة متزامنة، بمساندة الآليات الهندسية والجهات المعنية، فيما تجاوز عدد البلاغات الواردة إلى الفرق 450 بلاغاً، جرى التعامل معها وفق ترتيب الأولويات، مع تقديم الحالات المهددة للحياة.
إنقاذ عالقين وإجلاء عائلات من مناطق مهددة
وأوضح عزو أن عمليات الاستجابة أسفرت عن إنقاذ 50 شخصاً كانوا عالقين جراء السيول وانزلاق المركبات، إضافة إلى إنقاذ عائلات حاصرتها المياه في منطقة كسرة سرور بريف الرقة، إثر انهيار جسر ترابي، مشيراً إلى أن عدد العائلات المتأثرة في المنطقة تجاوز 100 عائلة.
وفي إطار التدخلات الوقائية، غادرت نحو 375 عائلة مخيمات سهلة البنات واليونانية والمقص، حيث عملت الفرق على تأمين الطرق وتسهيل حركة العائلات، للحد من المخاطر الناجمة عن استمرار الهطولات وجريان السيول.
انهيار عبّارات وقطع طرقات وتصريف مياه
وأشار عزو إلى أن الأمطار والسيول تسببت بانهيار سبع عبّارات على أودية وطرق ترابية، ما أدى إلى انقطاع الحركة المرورية عبرها، موضحاً تنفيذ أعمال لشفط المياه وتصريفها من الشوارع والأحياء السكنية والمنازل والمرافق العامة.
كما شملت التدخلات إزالة الصخور والتربة والأشجار المتساقطة التي أعاقت الحركة وأغلقت طرقاً في مناطق من ريف دمشق وحلب وطرطوس ودرعا ودير الزور، الأمر الذي أسهم في إعادة فتح عدد من الطرق وتأمين المرور فيها، إلى جانب الاستجابة لمركبات عالقة.
خمس وفيات وسبع إصابات جراء الأحوال الجوية
وفيما يتعلق بالخسائر البشرية، أشار عزو إلى تسجيل خمس وفيات، بينهم أربعة أطفال قضوا غرقاً في برك مياه تشكلت بفعل السيول في قرى هنيدة بريف الرقة الغربي، وأبو حية بريف الرقة الشمالي، وحمّار العلي بريف دير الزور الغربي، فيما توفي مدني قرب جسر السليماني بريف الرقة الغربي إثر حادث سير، وفق المعطيات الأولية.
وقال: إن التقارير الميدانية سجلت إصابة سبعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين، بينهم طفل، فضلاً عن الاستجابة لنحو 42 آلية عالقة في مناطق مختلفة.
استمرار التحذيرات من الأمطار والسيول
وتأتي هذه الاستجابات في ظل حالة من الاضطراب الجوي بدأت عصر الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع استمرارها حتى فجر السبت 31 تشرين الأول الجاري، مع توقعات بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية واحتمال تساقط البرد وهبوب رياح هابطة شديدة.