الدفاع المدني ينفذ أكثر من 300 استجابة لمواجهة تداعيات السيول في سوريا خلال ‏يومين

دمشق-سانا‏

فرضت الهطولات المطرية الغزيرة والسيول والفيضانات المحلية التي شهدتها عدة ‏محافظات خلال اليومين الماضيين تحديات ميدانية واسعة أمام فرق الدفاع المدني، ‏التي نفذت أكثر من 300 استجابة للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية.‏

وشملت الاستجابة إنقاذ أشخاص حاصرتهم المياه، وإجلاء عائلات من مناطق مهددة، ‏وفتح طرق متضررة، وتصريف المياه من المنازل والمرافق العامة.‏

وقال مدير قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يوسف عزو في ‏تصريح لـ سانا اليوم الجمعة: إن فرق الدفاع المدني نفذت خلال يومي 28 و29 ‏تشرين الأول الجاري أكثر من 300 استجابة متزامنة، بمساندة الآليات الهندسية ‏والجهات المعنية، فيما تجاوز عدد البلاغات الواردة إلى الفرق 450 بلاغاً، جرى ‏التعامل معها وفق ترتيب الأولويات، مع تقديم الحالات المهددة للحياة.‏

إنقاذ عالقين وإجلاء عائلات من مناطق مهددة

وأوضح عزو أن عمليات الاستجابة أسفرت عن إنقاذ 50 شخصاً كانوا عالقين جراء ‏السيول وانزلاق المركبات، إضافة إلى إنقاذ عائلات حاصرتها المياه في منطقة كسرة ‏سرور بريف الرقة، إثر انهيار جسر ترابي، مشيراً إلى أن عدد العائلات المتأثرة في ‏المنطقة تجاوز 100 عائلة.‏

وفي إطار التدخلات الوقائية، غادرت نحو 375 عائلة مخيمات سهلة البنات ‏واليونانية والمقص، حيث عملت الفرق على تأمين الطرق وتسهيل حركة العائلات، ‏للحد من المخاطر الناجمة عن استمرار الهطولات وجريان السيول.‏

انهيار عبّارات وقطع طرقات وتصريف مياه

وأشار عزو إلى أن الأمطار والسيول تسببت بانهيار سبع عبّارات على أودية وطرق ‏ترابية، ما أدى إلى انقطاع الحركة المرورية عبرها، موضحاً تنفيذ أعمال لشفط المياه ‏وتصريفها من الشوارع والأحياء السكنية والمنازل والمرافق العامة.‏

كما شملت التدخلات إزالة الصخور والتربة والأشجار المتساقطة التي أعاقت الحركة ‏وأغلقت طرقاً في مناطق من ريف دمشق وحلب وطرطوس ودرعا ودير الزور، الأمر ‏الذي أسهم في إعادة فتح عدد من الطرق وتأمين المرور فيها، إلى جانب الاستجابة ‏لمركبات عالقة.‏

خمس وفيات وسبع إصابات جراء الأحوال الجوية

وفيما يتعلق بالخسائر البشرية، أشار عزو إلى تسجيل خمس وفيات، بينهم أربعة ‏أطفال قضوا غرقاً في برك مياه تشكلت بفعل السيول في قرى هنيدة بريف الرقة ‏الغربي، وأبو حية بريف الرقة الشمالي، وحمّار العلي بريف دير الزور الغربي، فيما ‏توفي مدني قرب جسر السليماني بريف الرقة الغربي إثر حادث سير، وفق المعطيات ‏الأولية.‏

وقال: إن التقارير الميدانية سجلت إصابة سبعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين، بينهم ‏طفل، فضلاً عن الاستجابة لنحو 42 آلية عالقة في مناطق مختلفة.‏

استمرار التحذيرات من الأمطار والسيول

وتأتي هذه الاستجابات في ظل حالة من الاضطراب الجوي بدأت عصر الثلاثاء ‏الماضي، ومن المتوقع استمرارها حتى فجر السبت 31 تشرين الأول الجاري، مع ‏توقعات بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية واحتمال تساقط البرد وهبوب رياح ‏هابطة شديدة.‏

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