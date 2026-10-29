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وزير العدل يعزّي بضحايا الغارات الأردنية على ريف درعا ويؤكد حماية حقوقهم

العدل1 1 وزير العدل يعزّي بضحايا الغارات الأردنية على ريف درعا ويؤكد حماية حقوقهم
وزير العدل السوري - سانا

درعا-سانا

قدّم وزير العدل مظهر الويس واجب العزاء لأهالي وذوي ضحايا الغارات الجوية ‏الأردنية على قرية الطف بريف درعا الشمالي.‏

وأكد الويس، عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، تضامن الدولة السورية الكامل مع ذوي ‏الضحايا ووقوفها إلى جانبهم، بما يضمن حماية حقوقهم القانونية والقضائية.‏

وكانت سوريا أعربت، عقب الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مناطق سورية ‏مساء الإثنين الماضي، عن استنكارها ورفضها للقصف وما رافقه من انتهاك للأجواء ‏السورية دون تنسيق مسبق، وأعلنت العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة مع ‏الأردن، بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات ومنع تكرارها.‏

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