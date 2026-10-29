وزير العدل يعزّي بضحايا الغارات الأردنية على ريف درعا ويؤكد حماية حقوقهم

درعا-سانا
قدّم وزير العدل مظهر الويس واجب العزاء لأهالي وذوي ضحايا الغارات الجوية الأردنية على قرية الطف بريف درعا الشمالي.
وأكد الويس، عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، تضامن الدولة السورية الكامل مع ذوي الضحايا ووقوفها إلى جانبهم، بما يضمن حماية حقوقهم القانونية والقضائية.
وكانت سوريا أعربت، عقب الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مناطق سورية مساء الإثنين الماضي، عن استنكارها ورفضها للقصف وما رافقه من انتهاك للأجواء السورية دون تنسيق مسبق، وأعلنت العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة مع الأردن، بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات ومنع تكرارها.