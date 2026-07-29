وزير السياحة يفتتح منتجع “جوي لاند” على طريق دمشق – حمص

حمص-سانا

افتتح وزير السياحة مازن الصالحاني اليوم الأربعاء منتجع “جوي لاند” السياحي على طريق حمص–دمشق، بحضور محافظ حمص مرهف النعسان وعدد من الفعاليات الرسمية والاقتصادية.

ويأتي افتتاح المشروع في إطار دعم الاستثمار في القطاع السياحي وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

تنشيط الأسواق وخلق فرص عمل

وأكدت مديرة السياحة في محافظة حمص لوريس مقصود في تصريح لمراسل سانا، أن المشاريع السياحية الجديدة تشكّل رافعة اقتصادية مهمة، وتسهم في توفير فرص عمل مباشرة في الفنادق والمنتجعات والمطاعم وشركات النقل والإرشاد السياحي، إضافة إلى خلق فرص عمل غير مباشرة عبر زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، بما فيها الحرف اليدوية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وخدمات الصيانة.

وأوضحت مقصود أن هذه المشاريع تسهم كذلك في تنشيط الأسواق المحلية من خلال زيادة الإنفاق على التسوق والترفيه والمطاعم، الأمر الذي ينعكس على إيرادات أصحاب الفعاليات التجارية والمشاريع الصغيرة.

وأشارت إلى دور هذه المشاريع في جذب الاستثمارات إلى البنية التحتية والخدمات العامة بما يخدم المواطنين، ويزيد من الدخل الوطني والمجتمعات المحلية، مؤكدة أن الاستثمار السياحي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتحسين المستوى المعيشي.

مشاريع جديدة قيد الطرح قريباً

بدوره أوضح مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في محافظة حمص مجد حمام في تصريح مماثل، أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً سياحياً مهماً بفضل موقعها الجغرافي الذي يتوسط المحافظات السورية، وما تزخر به من أنهار وثروات طبيعية وعوامل جذب سياحي.

وأشار حمام إلى أن هيئة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق مجموعة من المشاريع السياحية في المحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص، المقرر عقده في الثالث عشر من آب المقبل طرح عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية.

وبيّن أن كل مشروع استثماري يشكل خطوة مهمة في مسيرة النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، وأن محافظة حمص تحتاج إلى مشاريع في مختلف القطاعات، ومنها المشاريع السياحية التي تسهم في تقديم خدمات للمواطنين والزوار، وتوفر فرص عمل، وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تكلفة تقديرية بـ 3 ملايين دولار

من جانبه أوضح المهندس المشرف على المشروع غزوان قصاص، أن التكلفة التقديرية للاستثمار بلغت نحو 3 ملايين دولار، شملت شراء الأرض واستكمال إجراءات الترخيص وإعداد المخططات والحصول على الموافقات اللازمة، مبيناً أن المرحلة الإنشائية استغرقت ما بين سبعة وثمانية أشهر.

وأشار قصاص إلى أن المشروع وفر خلال مرحلة التنفيذ نحو 250 فرصة عمل بين مهندسين ومراقبين وعمال وحرفيين وموردي مواد، فيما يؤمن في مرحلته التشغيلية الأولى نحو 50 فرصة عمل قابلة للزيادة وفق متطلبات التشغيل، مشيراً إلى أن المشروع يضم مرافق فندقية وخدمية وترفيهية متنوعة.

ويأتي افتتاح المنتجع السياحي الذي يعد أول منتجع سياحي متكامل في مدينة حمص، في إطار الجهود الهادفة إلى تنشيط الاستثمار السياحي، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في التنمية الاقتصادية، من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الحركة الاقتصادية والخدمية في المحافظة.