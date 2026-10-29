الدفاع المدني ينتشل جثمان طفل غرق بالسيول في منبج واستمرار البحث عن آخر بريف حلب

حلب-سانا

انتشلت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب جثمان طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، توفي غرقاً في بركة مياه تشكلت نتيجة تجمع مياه السيول بحي الأسدية بمدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأوضح مدير مركز منبج في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب نور الحاج، في تصريح لسانا، أن الفرق تواصل البحث عن طفل فُقد مساء أمس الأربعاء في مجرى واد يمتد على طول 6 كيلومترات جراء السيول بمنطقة الخاتونية، في محيط مدينة صرين بمنطقة عين العرب .

وأوضح الحاج أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في عمليات البحث، نتيجة تلوث المياه وضعف الرؤية، إضافة إلى وجود الأعشاب والأوساخ التي جرفتها السيول من داخل الوادي، ما يعيق عمليات التمشيط والبحث عن الطفل المفقود.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.