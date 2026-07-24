مسير الدراجات النارية الأول ‏”اكتشف سوريا” ‏يصل حمص لتعزيز السياحة

حمص-سانا

وصل إلى محافظة حمص، اليوم الجمعة، مسير الدراجات النارية الأول “اكتشف سوريا”، الذي انطلق من دمشق بمشاركة 120 دراجاً من سوريا ولبنان والأردن والسعودية، ضمن فعالية تمتد من 24 إلى 26 تموز، بهدف التعريف بالمقومات السياحية والطبيعية والأثرية في سوريا وتعزيز السياحة الداخلية.

وأكد رئيس الاتحاد السوري للدراجات ماهر سليم في تصريح لمراسل سانا، أن المسير يهدف إلى إظهار الصورة الحقيقية لسوريا وإبراز تنوعها السياحي والطبيعي، مشيراً إلى أن مشاركة دراجين من دول عربية تعكس عمق العلاقات الأخوية بينهم وتسهم في نقل صورة إيجابية عن تعافي سوريا واستقرارها وتشجيع زيارتها.

وأوضح سليم أن الفعالية تقام بالتعاون مع وزارة السياحة وبمشاركة وزارة الداخلية من خلال دعم حملة “سوريا بلا مخدرات”، انطلاقاً من أهمية التوعية بمخاطر المخدرات على المجتمع، إلى جانب نشر ثقافة الرياضة والأنشطة الشبابية.

وأضاف أن برنامج المسير يتضمن اليوم الوصول إلى قلعة الحصن والمبيت في وادي النصارى، على أن ينفذ المشاركون غداً جولة في قرى الوادي، فيما تنطلق المرحلة الأخيرة يوم الأحد باتجاه محافظة طرطوس، وتشمل جولة في المدينة قبل اختتام الفعالية بحفل ختامي وتكريم المشاركين وتوزيع الدروع والهدايا التذكارية.

من جانبه، قال المشارك اللبناني نور الدين شميطلي: إن المشاركة تتجاوز كونها هواية، فهي رسالة تجمع أبناء الوطن العربي على المحبة والتآخي، مؤكداً أن سوريا تتجه نحو مزيد من التعافي والتقدم.

بدوره، أوضح كابتن فريق دراجات الأردن محمود النابلسي أن المشاركة في الرالي الأول في سوريا تأتي دعماً لتنشيط الحركة السياحية، مبيناً أن المسار يعكس ما تتمتع به البلاد من أنهار وجبال ومواقع سياحية متميزة، معرباً عن اعتزازه بزيارة سوريا.

وأشار كابتن فريق طرطوس فادي عباس إلى أن الرالي يجمع مشاركين من عدة دول عربية في أجواء يسودها التعاون وروح الأخوة، مؤكداً أن تنظيم هذه الفعالية يعد مؤشراً على تعافي سوريا وأنها ستكون باكورة لفعاليات مماثلة مستقبلاً.

ويأتي تنظيم مسير الدراجات النارية الأول “اكتشف سوريا” ضمن الجهود الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية وإبراز المقومات الطبيعية والأثرية في المحافظات السورية، بما يسهم في نقل صورة إيجابية عن سوريا وتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الشبابية.