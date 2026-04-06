بدء استقبال طلبات الكرد الراغبين بالحصول على الجنسية السورية في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأت اليوم الإثنين في محافظة الحسكة، عملية استقبال طلبات الكرد الراغبين بالحصول على الجنسية السورية، تنفيذاً للمرسوم رقم /13/ لعام 2026 الصادر عن رئيس الجمهورية.

وبين مدير الشؤون المدنية في محافظة الحسكة عزيز المحيمد في تصريح لمراسل سانا، أنه جرى افتتاح عدد من المراكز لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية السورية في مناطق مختلفة من المحافظة، شملت المجلس المحلي في مدينة الحسكة، ومركز السجل المدني في الدرباسية، والملعب البلدي في القامشلي، وشعبة التجنيد في الجوادية، إضافة إلى مركز السجل المدني في المالكية.

وأشار المحيمد إلى أنه يطلب من المراجعين إحضار شهادة تعريف تتضمن صورة شخصية ممهورة بخاتم مختار المنطقة، إلى جانب سند إقامة مدعم بإحدى الوثائق الثبوتية مثل فواتير المياه أو الكهرباء أو الهاتف، أو وثيقة مدرسية أو أي مستند آخر يعزز صحة البيانات، إضافة إلى اصطحاب مصنف شفاف لحفظ الأوراق مع التقيد بتعبئة الاستمارة الخاصة التي توزع في المراكز.

بدوره، بين عضو لجنة مركز الحسكة لورنس الجاسم في تصريح مماثل، أن المركز يتضمن ثلاث لجان استقبال وتدقيق ومدخل بيانات، بهدف تدقيق المعلومات المقدمة قبل إدخالها إلكترونياً، ومنح مقدم الطلب إيصالاً رسمياً يستخدم في استكمال الإجراءات خلال المراحل اللاحقة، مشيراً إلى أن المراكز استقبلت اليوم عدداً جيداً من المراجعين، غالبيتهم قاموا بالاستفسار عن الأوراق والثبوتيات المطلوبة، علماً أن اللجان ستستمر باستقبال الطلبات طيلة 30 يوماً قابلة للتمديد.

ويشارك فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة، عبر مشروع الدعم القانوني، بتقديم المشورة القانونية، وتوجيه المراجعين لتسهيل الإجراءات عليهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم الرئاسي رقم /13/ لعام 2026، القاضي بمنح الجنسية لأبناء المكوّن الكردي، اعتباراً من اليوم الإثنين، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم.

فيما بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد، أمس، مع مدير عام الأحوال المدنية في سوريا عبد الله عبد الله، آليات تقدم الكرد للحصول على الجنسية بموجب المرسوم الرئاسي (13)، والترتيبات اللازمة وعمل اللجنة الخاصة بهذا المجال.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوماً رئاسياً في الـ 18 من كانون الثاني، بخصوص المواطنين السوريين الكرد، تنص مادته الرابعة على أن تُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.