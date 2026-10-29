هيئة الطاقة الذرية تجري مسوحاً إشعاعية وتجمع عينات مائية من حقول الرميلان

دمشق-سانا

نفّذ فريق متخصص من هيئة الطاقة الذرية مسوحاً إشعاعية، وجمع عينات بيئية ‏ومائية من حقول الرميلان النفطية في ريف الحسكة، في إطار الجهود الرامية إلى ‏حماية البيئة وتعزيز معايير السلامة العامة.‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأعمال الميدانية شملت ‏إجراء مسوح إشعاعية، وجمع عينات مائية لتحديد مواصفات المياه وتحليلها، بما يتيح ‏وضع حلول هندسية ومعالجات دقيقة قبل تصريفها في البيئة، والحد من أي آثار ‏سلبية محتملة على النظم البيئية وسلامتها.‏

تعزيز الحماية البيئية

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار تعزيز الحماية البيئية والوقاية ‏المستدامة، وتأكيد دورها الرقابي والبحثي في خدمة المجتمع والحفاظ على السلامة ‏العامة.‏

وكان فريق من هيئة الطاقة الذرية، بالتعاون مع الشركة السورية للبترول، أجرى في ‏الخامس من تشرين الأول الجاري مسوحات إشعاعية لمواقع عمل في حقول النفط ‏بريف دير الزور، بهدف تقييم الحالة الإشعاعية، وتقديم التوصيات اللازمة لحماية ‏الكوادر العاملة من المخاطر الإشعاعية.