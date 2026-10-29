هيئة الطاقة الذرية تجري مسوحاً إشعاعية وتجمع عينات مائية من حقول الرميلان

دمشق-سانا
نفّذ فريق متخصص من هيئة الطاقة الذرية مسوحاً إشعاعية، وجمع عينات بيئية ومائية من حقول الرميلان النفطية في ريف الحسكة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز معايير السلامة العامة.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأعمال الميدانية شملت إجراء مسوح إشعاعية، وجمع عينات مائية لتحديد مواصفات المياه وتحليلها، بما يتيح وضع حلول هندسية ومعالجات دقيقة قبل تصريفها في البيئة، والحد من أي آثار سلبية محتملة على النظم البيئية وسلامتها.
تعزيز الحماية البيئية
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار تعزيز الحماية البيئية والوقاية المستدامة، وتأكيد دورها الرقابي والبحثي في خدمة المجتمع والحفاظ على السلامة العامة.
وكان فريق من هيئة الطاقة الذرية، بالتعاون مع الشركة السورية للبترول، أجرى في الخامس من تشرين الأول الجاري مسوحات إشعاعية لمواقع عمل في حقول النفط بريف دير الزور، بهدف تقييم الحالة الإشعاعية، وتقديم التوصيات اللازمة لحماية الكوادر العاملة من المخاطر الإشعاعية.