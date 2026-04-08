طفلان من تدمر يسلمان قطعاً أثرية.. مبادرة تعكس الوعي بحماية التراث

تدمر-سانا

في مشهد يعكس حساً وطنياً لافتاً، بادر الطفلان عامر ومحمد مطلق من مدينة تدمر، عبر والدهما خالد مطلق، إلى تسليم مجموعة من القطع الأثرية التي عثرا عليها بين أنقاض مبنى سكني مهجور، إلى دائرة آثار تدمر أمس الثلاثاء، في خطوة تؤكد تنامي الوعي المجتمعي بأهمية حماية الإرث الحضاري، حتى لدى الفئات العمرية الصغيرة.

وتضم القطع المسلّمة عملات رومانية وبيزنطية وإسلامية، إضافة إلى سراج فخاري يعود إلى العصر الروماني، ما يعكس تنوعاً زمنياً لافتاً في المكتشفات، حيث كرّمت دائرة آثار تدمر الطفلين، تقديراً لمبادرتهما ودورهما في صون تراث مدينتهما.

تنوع تاريخي واسع.. وأصل القطع قيد الدراسة

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير دائرة آثار تدمر حسن العلي أن القطع المكتشفة تعود إلى عصور متعددة، تبدأ من الروماني مروراً بالبيزنطي، ثم الإسلامي المبكر (الأموي فالعباسي)، وصولاً إلى الأيوبي والمملوكي، وحتى العثماني بنوعيه القديم والمتأخر.

وأشار العلي إلى صعوبة الجزم بمصدر جميع القطع، نظراً لوجودها ضمن كيس بين الأنقاض، دون معرفة هوية من جمعها أو المواقع التي استُخرجت منها، مرجحاً احتمال أن تكون قد جُمعت على مدى سنوات من أماكن متفرقة داخل تدمر أو محيطها، رغم تأكيده على أصالتها وانتمائها إلى تلك الفترات التاريخية.

شواهد على الاستمرارية.. وجهود فردية لحماية الإرث

بيّن العلي أن أهمية هذه المكتشفات تكمن في دلالاتها التاريخية، إذ إن تأكُّدِ انتمائها الكامل لتدمر يعزز فرضية استمرارية الاستيطان البشري في المدينة عبر العصور، حيث تُظهر العملات تسلسلاً زمنياً متصلاً من العصر الروماني حتى العثماني، وصولاً إلى فترات حديثة، وهو ما يدحض بعض الطروحات التي تحدثت عن انقطاعات سكنية طويلة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أشار إلى أنه يعمل على توثيق القطع بشكل تدريجي بسبب نقص الكوادر، مبيناً أن عملية التوثيق تشمل تحديد الفترات الزمنية وكتابة الوصف العلمي وتصنيف القطع، تمهيداً لعرضها مستقبلاً في متحف تدمر بعد إعادة تأهيله.

ولفت العلي إلى أن هذه المبادرة تعبّر عن وعي فطري لدى الأطفال بقيمة التراث، وتؤكد تنامي حس المسؤولية المجتمعية، في وقت تتزايد فيه أيضاً مساهمة الأهالي بالإبلاغ عن محاولات التنقيب غير الشرعي، ما يعزز جهود حماية المواقع الأثرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع لحماية التراث الثقافي في تدمر، عبر مشروع متخصص يُنفذ بدعم من مؤسسة قبلان في الولايات المتحدة، بإشراف المديرية العامة للآثار والمتاحف ممثلة بدائرة آثار تدمر، وبالتعاون مع منظمة تراث من أجل السلام ومبادرة صوت التدمريين، ويتضمن أنشطة توعوية للأطفال واليافعين مثل “المنقب الصغير” و”الباحث الصغير” و”صانع الفسيفساء”، بهدف ترسيخ ثقافة حماية التراث وتعزيز الانتماء إليه لدى الأجيال الجديدة.