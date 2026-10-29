السيول في دير الزور تتسبب بأضرار واسعة وسط استنفار حكومي لمعالجة الأضرار

دير الزور-سانا



تسببت العاصفة المطرية الرعدية الغزيرة التي شهدتها محافظة دير الزور مساء أمس الأربعاء، بتشكل سيول وفيضانات جارفة، أدت إلى توقف العديد من الأنشطة والأعمال، وألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية، وأغلقت طرقاً، وقطعت الاتصالات، وأدت إلى تعليق الدوام المدرسي وحركة السفر بين المحافظات.

جهود لاحتواء تداعيات السيول

استعرض رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، الجهود الحكومية لاحتواء تداعيات السيول، موضحاً أنه جرى العمل على فتح الطرقات في أكثر من منطقة، وفتح المجاري وتصريف المياه، وإزالة العوائق عن الطرقات في حطلة والحسينية والصالحية، إضافة إلى إزالة شجرة من تحت جسر فرعي في منطقة الكبر.

وفي منطقة التبني التي شهدت أمطاراً غزيرة، أشار عباس إلى خروج كل من تحويلة خان الزهراء والطريق من الخدمة، كما جرى إخلاء عائلة في منطقة وادي شيحا بعدما حاصرت المياه منزلها، وتم نقلها إلى مكان آمن.

وأكد عباس أن الأوضاع عموماً تحت السيطرة، مشيراً إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد، وأن أرقام الطوارئ عُمّمت عبر جميع المعرفات الرسمية، ودعا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ولا سيما عند اشتداد المنخفض الجوي، واتخاذ إجراءات السلامة والابتعاد عن مواقع الخطر.

الدفاع المدني ينقذ عالقين ويفتح طرقاً متضررة

وفي السياق نفسه، أوضح قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة أسامة عربو أن فرق الدفاع المدني تلقت مناشدات من الأهالي بشأن غرق بعض المنازل، واستجابت لها ونفذت الإجراءات اللازمة، وأضاف أن الفرق توجهت إلى طريق دير الزور – الرقة في منطقة الطريف، بعد تلقي بلاغ عن قطعه، ونشرت فرقها وآلياتها لاحتواء الأضرار والتعامل معها.

ولفت عربو إلى إعادة فتح طريق جسر خان الزهراء قرب التبني بريف دير الزور الغربي، فيما لا يزال الطريق بين دير الزور والرقة، في منطقة الغانم علي، مقطوعاً بشكل كامل نتيجة السيول، كما انقطع الطريق بين حمص ودير الزور في منطقة الهريبشة، بسبب السيول وانجراف التربة.

وأشار عربو إلى إنقاذ شخصين في منطقة الهريبشة بواسطة مروحيات تابعة لوزارة الدفاع، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، حيث قدمت العناصر الموجودة في المطار الإسعافات الأولية لهما، قبل نقلهما إلى المشافي، كما انتشل الأهالي شخصاً غرق في منطقة حمار العلي جراء السيول، ودعا عربو إلى عدم الاقتراب من نهر الفرات والمناطق المنخفضة، والإبلاغ عن أي طارئ.

تضرر الكبل الضوئي في دير الزور

وفيما يتعلق بانقطاع الاتصالات في المحافظة، أوضح مدير فرع اتصالات دير الزور أنس الياسين أن الانقطاع نجم عن تضرر الكبل الضوئي على مساري حمص – دير الزور وحلب – دير الزور، جراء السيول والأمطار التي شهدتها المنطقة.

وبيّن الياسين أن الانقطاعات وقعت في منطقة السخنة على طريق حمص – دير الزور، ومنطقة الكبر على طريق حلب – دير الزور، مشيراً إلى أن شبكة «سيرياتيل» تعمل حالياً بالحد الأدنى من خدمات الاتصالات، وأن الورشات توجهت إلى مواقع الأعطال لإجراء الإصلاحات فور تمكنها من الوصول إليها.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.