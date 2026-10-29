لجنتا الشهداء والمرأة تبحثان التشريعات الداعمة للأسر المتضررة

دمشق-سانا

بحثت لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الأسرة والمرأة في مجلس ‌‏الشعب، خلال اجتماع مشترك، عدداً من القضايا والتشريعات المتعلقة بحقوق ضحايا ‌‏الثورة السورية وعائلاتهم، مع التركيز على أوضاع النساء اللواتي يتحملن جانباً كبيراً من ‌‏تبعات الفقد.‏

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن اللجنتين ناقشتا القانون رقم 36 ‌‏لعام 2014، والمقترحات المتعلقة بتعديله، إلى جانب بحث آليات الدعم والتعويض ‌‏والتأهيل الاقتصادي للأسر المتضررة.‏

كما تناول الاجتماع أهمية تمكين النساء وعائلات الضحايا اقتصادياً واجتماعياً، من خلال ‌‏برامج التدريب والتأهيل وإيجاد مصادر دخل مستدامة، إضافة إلى تيسير الإجراءات ‌‏القانونية المتعلقة بالإرث والوثائق الثبوتية.‏

حفظ ذاكرة الثورة

وأكدت اللجنتان ضرورة مراعاة حقوق الضحايا في التشريعات المقبلة، والعمل على وضع ‌‏تعريف قانوني واضح لشهيد الثورة السورية، وحفظ ذاكرة الضحايا وأطفال الثورة، مع ‌‏تعزيز التنسيق بين اللجان البرلمانية والوزارات والجهات المعنية.‏

وتشكلت لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الأسرة والمرأة في مجلس ‌‏الشعب في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام 2026 الصادر عن رئيس مجلس ‌‏الشعب، والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم.‏

وتعنى لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية، بوضع قضايا الضحايا وحقوقهم ‌‏ضمن إطار العمل البرلماني المتخصص، فيما ترتبط لجنة الأسرة والمرأة بالملفات الاجتماعية ‌‏التي تتطلب معالجة تشريعية ومؤسسية.‏