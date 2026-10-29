لجنتا الشهداء والمرأة تبحثان التشريعات الداعمة للأسر المتضررة

دمشق-سانا
بحثت لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الأسرة والمرأة في مجلس الشعب، خلال اجتماع مشترك، عدداً من القضايا والتشريعات المتعلقة بحقوق ضحايا الثورة السورية وعائلاتهم، مع التركيز على أوضاع النساء اللواتي يتحملن جانباً كبيراً من تبعات الفقد.
وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن اللجنتين ناقشتا القانون رقم 36 لعام 2014، والمقترحات المتعلقة بتعديله، إلى جانب بحث آليات الدعم والتعويض والتأهيل الاقتصادي للأسر المتضررة.
كما تناول الاجتماع أهمية تمكين النساء وعائلات الضحايا اقتصادياً واجتماعياً، من خلال برامج التدريب والتأهيل وإيجاد مصادر دخل مستدامة، إضافة إلى تيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بالإرث والوثائق الثبوتية.
حفظ ذاكرة الثورة
وأكدت اللجنتان ضرورة مراعاة حقوق الضحايا في التشريعات المقبلة، والعمل على وضع تعريف قانوني واضح لشهيد الثورة السورية، وحفظ ذاكرة الضحايا وأطفال الثورة، مع تعزيز التنسيق بين اللجان البرلمانية والوزارات والجهات المعنية.
وتشكلت لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الأسرة والمرأة في مجلس الشعب في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام 2026 الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم.
وتعنى لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية، بوضع قضايا الضحايا وحقوقهم ضمن إطار العمل البرلماني المتخصص، فيما ترتبط لجنة الأسرة والمرأة بالملفات الاجتماعية التي تتطلب معالجة تشريعية ومؤسسية.