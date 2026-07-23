وزارة الطاقة تعلن عن توفر شواغر وظيفية في دمشق

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة اليوم الخميس، عن توفر شواغر وظيفية في مدينة دمشق، “سائق آلية، وعامل استقبال وحرس”، مبينة أن آخر موعد لاستقبال الطلبات في 31 شهر تموز الجاري، لغاية الساعة ال 12 ظهراً.



وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام المؤهلات والشروط المطلوبة للمتقدم، والتي تتضمن أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون مقيماً في مدينة دمشق، وحسن السيرة والسلوك، ولائقاً بدنياً.



ووفق الوزارة يشترط حصول المتقدم لشاغر سائق آلية على شهادة قيادة من الفئة (ج) أو (د) سارية المفعول، مع استعداد المتقدم لشاغر عامل الاستقبال والحرس لأداء المهام، وفق نظام الدوام الإداري أو بنظام الورديات والمناوبات (النهارية والليلية)، بحسب متطلبات العمل ومقتضيات المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى تعبئة طلب التوظيف ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة عبر الرابط التالي:

https://moenergy.gov.sy/ar/recruitment/

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة فقط لإجراء المقابلات الشخصية، والأولوية للأسبقية بالتسجيل، ويمكن أن يتوقف الرابط قبل نهاية المدة بناء على أعداد المتقدمين.

وكانت وزارة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية أعلنت في آذار الماضي عن رغبتها بالتعاقد مع عدد من حملة الشهادات العلمية، والمهنية من مختلف الاختصاصات؛ وذلك للعمل ضمن مديرياتها المركزية، والجهات التابعة لها.