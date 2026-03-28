الحرارة حول معدلاتها السنوية في عموم سوريا وأمطار خفيفة متوقعة في بعض المناطق

دمشق-سانا

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها السنوية في مختلف المناطق السورية.

وبيّنت المديرية العامة أن الطقس خلال نهار اليوم السبت، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيّأة لهطول أمطار محلية خفيفة على المنطقة الساحلية، فيما يكون الجو ليلاً بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وخاصةً في المرتفعات الجبلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، بينما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج يصبح خفيفاً مساءً.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، يستمر حتى مساء الإثنين.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: