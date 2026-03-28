٢٠٢٤١٢٢٢ ١٢٥٢٢٦ الحرارة حول معدلاتها السنوية في عموم سوريا وأمطار خفيفة متوقعة في بعض المناطق

دمشق-سانا

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها السنوية في مختلف المناطق السورية.

وبيّنت المديرية العامة أن الطقس خلال نهار اليوم السبت، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيّأة لهطول أمطار محلية خفيفة على المنطقة الساحلية، فيما يكون الجو ليلاً بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وخاصةً في المرتفعات الجبلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، بينما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج يصبح خفيفاً مساءً.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، يستمر حتى مساء الإثنين.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق9/19
ريف دمشق (القلمون)2/12
القنيطرة6/14
درعا8/19
السويداء5/15
حمص10/16
حماة11/18
اللاذقية15/20
طرطوس15/20
حلب10/17
إدلب8/16
دير الزور9/20
الرقة9/19
الحسكة8/19
