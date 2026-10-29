الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الأرصاد الجوية لـ سانا: منخفض جوي يسبب سيولاً في المناطق الساحلية والشمالية ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الأرصاد الجوية لـ سانا: منخفض جوي يسبب سيولاً في المناطق الساحلية والشمالية ‏

DJI 20250818163830 0225 D Copy الأرصاد الجوية لـ سانا: منخفض جوي يسبب سيولاً في المناطق الساحلية والشمالية ‏
بانياس-قلعة المرقب-سانا

دمشق-سانا‏

حذر مدير الرصد الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية، شادي جاويش، من احتمال ‏تشكّل السيول نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة المترافقة مع عواصف رعدية وتساقط ‏حبات البرد في المناطق الساحلية والشمالية الغربية من سوريا خلال الساعات الأربع ‏والعشرين القادمة.‏

‏ منخفض جوي حتى مساء اليوم

وأوضح جاويش، في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أن تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي ‏التي شهدتها البلاد خلال الليلة الماضية بدأ يتلاشى تدريجياً خلال ساعات الصباح الباكر، ‏لتصبح الأجواء مستقرة نسبياً، مشيراً إلى أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي يؤثر بشكل ‏خاص على المناطق الساحلية والشمالية الغربية.‏

وبيّن جاويش أن فرص الهطولات المطرية تتركز خلال الساعات القادمة على المناطق ‏الساحلية والشمالية، مع احتمال تشكّل السيول نتيجة غزارة الأمطار، في حين تكون فرص ‏الهطول ضعيفة نسبياً في باقي المناطق، مع احتمال تأثر أجزاء من المنطقة الوسطى ‏بهطولات متفرقة.‏

انخفاض درجات الحرارة ‏

وأشار جاويش إلى أن المنخفض الجوي سيبدأ بالضعف تدريجياً خلال ساعات الليل، مع ‏بقاء فرص ضعيفة لهطولات متفرقة على المنطقة الساحلية يوم غد، لافتاً إلى أن درجات ‏الحرارة ستشهد انخفاضاً خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.‏

وأوضح أن المنخفض الحالي يختلف عن حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على البلاد ‏منذ عصر الثلاثاء الماضي، ولا سيما المنطقة الشرقية والبادية والجزيرة حيث كانت حالة ‏غير مستقرة تختلف عن حالة الطقس الاعتيادية، مبيناً أن هذا المنخفض يترافق مع ‏هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية وبرق وتساقط حبات البرد، وخاصة في المناطق ‏الساحلية والشمالية الغربية.‏

ضباب في عدد من المناطق ومنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع

ولفت جاويش إلى أن الأجواء ستكون مستقرة نسبياً مع بداية الأسبوع القادم، مع التحذير ‏من تشكّل الضباب في عدد من المناطق، ولا سيما منطقة القلمون والمنطقة الوسطى.‏

وأضاف جاويش أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد في نهاية ‏الأسبوع، على أن تتضح تفاصيل الحالة الجوية مع اقتراب موعدها.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق12/22‏
ريف دمشق-القلمون 9/18‏
القنيطرة13/22‏
درعا 15/24   ‏
السويداء 13/22‏
حمص 13/23 ‏
حماة 15/23‏
اللاذقية 20/24                  ‏
طرطوس 19/22‏
حلب 14/23‏
إدلب 15/22‏
دير الزور 14/24‏
الرقة 13/23‏
الحسكة 16/22          ‏
اضطراب بحري قد يؤثر على الملاحة اعتباراً من الغد
سوريا في ذروة الصيف: ابتكارات شعبية وتحديات يومية لمواجهة حرارة تموز
درعا.. خطة للاستفادة من الآبار المخالفة القريبة من محطات الإرواء
محافظ ريف دمشق: إرادة الحرية للسوريين غلبت عقود القهر
دير الزور.. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات وضبط مواد وأدوية مخدرة ‌‏وأسلحة ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك