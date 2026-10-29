الأرصاد الجوية لـ سانا: منخفض جوي يسبب سيولاً في المناطق الساحلية والشمالية ‏

دمشق-سانا‏

حذر مدير الرصد الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية، شادي جاويش، من احتمال ‏تشكّل السيول نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة المترافقة مع عواصف رعدية وتساقط ‏حبات البرد في المناطق الساحلية والشمالية الغربية من سوريا خلال الساعات الأربع ‏والعشرين القادمة.‏

‏ منخفض جوي حتى مساء اليوم

وأوضح جاويش، في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أن تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي ‏التي شهدتها البلاد خلال الليلة الماضية بدأ يتلاشى تدريجياً خلال ساعات الصباح الباكر، ‏لتصبح الأجواء مستقرة نسبياً، مشيراً إلى أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي يؤثر بشكل ‏خاص على المناطق الساحلية والشمالية الغربية.‏

وبيّن جاويش أن فرص الهطولات المطرية تتركز خلال الساعات القادمة على المناطق ‏الساحلية والشمالية، مع احتمال تشكّل السيول نتيجة غزارة الأمطار، في حين تكون فرص ‏الهطول ضعيفة نسبياً في باقي المناطق، مع احتمال تأثر أجزاء من المنطقة الوسطى ‏بهطولات متفرقة.‏

انخفاض درجات الحرارة ‏

وأشار جاويش إلى أن المنخفض الجوي سيبدأ بالضعف تدريجياً خلال ساعات الليل، مع ‏بقاء فرص ضعيفة لهطولات متفرقة على المنطقة الساحلية يوم غد، لافتاً إلى أن درجات ‏الحرارة ستشهد انخفاضاً خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.‏

وأوضح أن المنخفض الحالي يختلف عن حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على البلاد ‏منذ عصر الثلاثاء الماضي، ولا سيما المنطقة الشرقية والبادية والجزيرة حيث كانت حالة ‏غير مستقرة تختلف عن حالة الطقس الاعتيادية، مبيناً أن هذا المنخفض يترافق مع ‏هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية وبرق وتساقط حبات البرد، وخاصة في المناطق ‏الساحلية والشمالية الغربية.‏

ضباب في عدد من المناطق ومنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع

ولفت جاويش إلى أن الأجواء ستكون مستقرة نسبياً مع بداية الأسبوع القادم، مع التحذير ‏من تشكّل الضباب في عدد من المناطق، ولا سيما منطقة القلمون والمنطقة الوسطى.‏

وأضاف جاويش أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد في نهاية ‏الأسبوع، على أن تتضح تفاصيل الحالة الجوية مع اقتراب موعدها.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏