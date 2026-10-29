الأرصاد الجوية لـ سانا: منخفض جوي يسبب سيولاً في المناطق الساحلية والشمالية ‏

دمشق-سانا
حذر مدير الرصد الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية، شادي جاويش، من احتمال تشكّل السيول نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة المترافقة مع عواصف رعدية وتساقط حبات البرد في المناطق الساحلية والشمالية الغربية من سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
منخفض جوي حتى مساء اليوم
وأوضح جاويش، في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أن تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها البلاد خلال الليلة الماضية بدأ يتلاشى تدريجياً خلال ساعات الصباح الباكر، لتصبح الأجواء مستقرة نسبياً، مشيراً إلى أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي يؤثر بشكل خاص على المناطق الساحلية والشمالية الغربية.
وبيّن جاويش أن فرص الهطولات المطرية تتركز خلال الساعات القادمة على المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال تشكّل السيول نتيجة غزارة الأمطار، في حين تكون فرص الهطول ضعيفة نسبياً في باقي المناطق، مع احتمال تأثر أجزاء من المنطقة الوسطى بهطولات متفرقة.
انخفاض درجات الحرارة
وأشار جاويش إلى أن المنخفض الجوي سيبدأ بالضعف تدريجياً خلال ساعات الليل، مع بقاء فرص ضعيفة لهطولات متفرقة على المنطقة الساحلية يوم غد، لافتاً إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
وأوضح أن المنخفض الحالي يختلف عن حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على البلاد منذ عصر الثلاثاء الماضي، ولا سيما المنطقة الشرقية والبادية والجزيرة حيث كانت حالة غير مستقرة تختلف عن حالة الطقس الاعتيادية، مبيناً أن هذا المنخفض يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية وبرق وتساقط حبات البرد، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية.
ضباب في عدد من المناطق ومنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع
ولفت جاويش إلى أن الأجواء ستكون مستقرة نسبياً مع بداية الأسبوع القادم، مع التحذير من تشكّل الضباب في عدد من المناطق، ولا سيما منطقة القلمون والمنطقة الوسطى.
وأضاف جاويش أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد في نهاية الأسبوع، على أن تتضح تفاصيل الحالة الجوية مع اقتراب موعدها.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|12/22
|ريف دمشق-القلمون
|9/18
|القنيطرة
|13/22
|درعا
|15/24
|السويداء
|13/22
|حمص
|13/23
|حماة
|15/23
|اللاذقية
|20/24
|طرطوس
|19/22
|حلب
|14/23
|إدلب
|15/22
|دير الزور
|14/24
|الرقة
|13/23
|الحسكة
|16/22