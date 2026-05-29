محافظة حمص ترسل شاحنات طحين إسعافية لدعم أفران دير الزور

حمص-سانا

في إطار الاستجابة الإسعافية العاجلة لدعم محافظة دير الزور، على خلفية ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، أرسلت محافظة حمص كميات من مادة الطحين إلى دير الزور بهدف ضمان استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للأهالي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص، وائل برغل لـ سانا اليوم الجمعة، أن حالة الاستنفار جاءت بناءً على توجيهات الإدارة العامة لمتابعة تأمين الدقيق التمويني وإيصاله إلى محافظة دير الزور، مشيراً إلى أن ست مطاحن في المحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد، وتم أمس تسيير 8 شاحنات، إضافة إلى 6 شاحنات اليوم باتجاه دير الزور.

بدوره، أكد مدير فرع الحبوب بحمص المهندس شاكر سنبلي، أن عمليات شحن الطحين إلى دير الزور مستمرة، مبيناً أنه تم أمس إرسال 213 طناً، واليوم 280 طناً، على أن تتواصل عمليات الشحن خلال الأيام القادمة وحتى انتهاء الأزمة.

وأضاف سنبلي: إن العمل مستمر على مدار الساعة في المطاحن الست الموجودة في حمص، لافتاً إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع ومعالجة تداعيات ارتفاع منسوب المياه في دير الزور.

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية إلى رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم السواتر الترابية، ومراقبة المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات والحد من الخسائر المحتملة.

