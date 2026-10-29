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‏الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في أطراف جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

photo 2026 10 07 11 46 44 1 1 1 ‏الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في أطراف جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي
جباتا الخشب-القنيطرة-أرشيف سانا

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في أطراف قرية جباتا الخشب بريف ‏القنيطرة الشمالي.‏
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وأفاد مراسل سانا بأن القوة توغلت في أطراف القرية دون ورود أنباء عن تفتيش ‏للمنازل أو تنفيذ اعتقالات.‏

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، شخصاً في قرية صيدا ‏الجولان بريف ‏القنيطرة الجنوبي، واستهدفت الأطراف الغربية للقرية بعدة قذائف مدفعية، دون وقوع ‏إصابات أو أضرار مادية.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال ‏توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل ‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏

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