‏الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في أطراف جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في أطراف قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.
وأفاد مراسل سانا بأن القوة توغلت في أطراف القرية دون ورود أنباء عن تفتيش للمنازل أو تنفيذ اعتقالات.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، شخصاً في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، واستهدفت الأطراف الغربية للقرية بعدة قذائف مدفعية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.