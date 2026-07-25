الرئيس الشرع يوجه بتسخير كل الإمكانات للتعامل مع ‏تداعيات حادث ‏طريق دير الزور-دمشق

photo 2026 07 25 16 55 31 الرئيس الشرع يوجه بتسخير كل الإمكانات للتعامل مع ‏تداعيات حادث ‏طريق دير الزور-دمشق

دمشق-سانا

وجه الرئيس أحمد الشرع بتسخير كل الإمكانات اللازمة للتعامل مع حادث ‏السير المروع الذي وقع اليوم السبت على طريق دير الزوردمشق، وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات.‏

وقال الرئيس الشرع في منشور عبر منصة “‏x‏”‏: رحم الله ضحايا الحادث ‏المروري على طريق دير ‏الزور – دمشق، من ‏أبناء سوريا، بين منتسبين ‏في قوى الأمن الداخلي ‏ومدنيين.‏

وأضاف الرئيس الشرع: قد وجّهنا بتسخير كل الإمكانات اللازمة للتعامل ‏مع ‏تداعيات الحادث، ‏ورعاية المصابين، والوقوف إلى جانب أسر الضحايا، ‌‏نسأل الله لهم الصبر ‏والسلوان، والشفاء للمصابين.‏

وشهد طريق دير الزور-دمشق في وقت سابق اليوم السبت، حادث سير ‏مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً ‏وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية، الأمر الذي استدعى استنفار منظومة ‏الإسعاف والطوارئ، وإرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب ‏رفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم ‏الرعاية الطبية اللازمة.‏

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