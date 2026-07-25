الرئيس الشرع يوجه بتسخير كل الإمكانات للتعامل مع ‏تداعيات حادث ‏طريق دير الزور-دمشق

دمشق-سانا
وجه الرئيس أحمد الشرع بتسخير كل الإمكانات اللازمة للتعامل مع حادث السير المروع الذي وقع اليوم السبت على طريق دير الزور –دمشق، وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات.
وقال الرئيس الشرع في منشور عبر منصة “x”: رحم الله ضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق، من أبناء سوريا، بين منتسبين في قوى الأمن الداخلي ومدنيين.
وأضاف الرئيس الشرع: قد وجّهنا بتسخير كل الإمكانات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، ورعاية المصابين، والوقوف إلى جانب أسر الضحايا، نسأل الله لهم الصبر والسلوان، والشفاء للمصابين.
وشهد طريق دير الزور-دمشق في وقت سابق اليوم السبت، حادث سير مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية، الأمر الذي استدعى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، وإرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب رفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.