مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة ‏

الرقة -سانا‏

أكد مدير مشفى الطبقة الوطني في محافظة الرقة الدكتور عبد القادر القولي استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة ‏جسر السلماني بين دبسي عفنان والطبقة إثر ورود بلاغات عن تشكل السيول.‏

وأوضح القولي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أن منظومة الإسعاف نقلت سيدتين جرفتهما مياه السيل باتجاه ‏منطقة الطبقة وهما بحالة صحية جيدة ولا توجد أي إصابات خطيرة بينهما.‏

وأشار القولي إلى أن فريق إسعاف دبسي عفنان سجل حالة غرق للمواطن علي السالم نتيجة السيول حيث تم نقله إلى ‏الطوارئ الشرعية في مدينة حلب نظراً لعدم سالكية جسر طريق السلماني، مؤكداً أنها حالة وفاة واحدة تم نقلها إلى ‏الطواقم الشرعية بحلب.

وفي سياق متصل أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الرقة اليوم الأربعاء إلى قطع الطريق العام الواصل بين ‏مدينتي الرقة وحلب عند جسر السلماني غرب مدينة الطبقة.‏

انقطاع الطريق عند جسر السلماني جراء الأمطار الغزيرة

ذكرت مديرية إعلام الرقة عبر قناتها على تلغرام، أن الطريق انقطع عند جسر السلماني جراء الهطولات المطرية ‏الغزيرة.‏

تجنّب سلوك الطرق بين الرقة وباقي المحافظات مؤقتاً

من جانبه دعا فرع أمن الطرق في محافظة الرقة السائقين إلى تجنّب سلوك الطرق الواصلة بين المحافظة وبقية ‏المحافظات مؤقتاً بسبب خطورتها الشديدة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.‏

وحذرت قوى الأمن الداخلي في تعميم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك من مخاطر استخدام الطرق ‏في ظل الظروف الجوية الراهنة، حفاظاً على سلامة السائقين والمسافرين.‏

تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة

بدورها أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع الحالات الناجمة عن ‏الهطولات المطرية الغزيرة، وضمان الاستجابة الفورية والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة اللازمة.‏

وأشارت المديرية إلى أن غرفة الطوارئ تضم مدير الموارد المائية أحمد العجاجي ومعاونه، ورئيس دائرة الصيانة، ‏ورئيس شعبة الجاهزية، إلى جانب رؤساء القطاعات في المديرية.‏

ولفتت المديرية إلى أنه تم تخصيص آليات ميدانية تشمل لودراً وأربع آليات باكر وتركساً وغيرها.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية وتسريع الاستجابة للبلاغات، وتنسيق الجهود للحد من آثار ‏الهطولات المطرية والتعامل مع الحالات الطارئة.‏