مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة ‏

الرقة -سانا
أكد مدير مشفى الطبقة الوطني في محافظة الرقة الدكتور عبد القادر القولي استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بين دبسي عفنان والطبقة إثر ورود بلاغات عن تشكل السيول.
وأوضح القولي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أن منظومة الإسعاف نقلت سيدتين جرفتهما مياه السيل باتجاه منطقة الطبقة وهما بحالة صحية جيدة ولا توجد أي إصابات خطيرة بينهما.
وأشار القولي إلى أن فريق إسعاف دبسي عفنان سجل حالة غرق للمواطن علي السالم نتيجة السيول حيث تم نقله إلى الطوارئ الشرعية في مدينة حلب نظراً لعدم سالكية جسر طريق السلماني، مؤكداً أنها حالة وفاة واحدة تم نقلها إلى الطواقم الشرعية بحلب.
وفي سياق متصل أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الرقة اليوم الأربعاء إلى قطع الطريق العام الواصل بين مدينتي الرقة وحلب عند جسر السلماني غرب مدينة الطبقة.
انقطاع الطريق عند جسر السلماني جراء الأمطار الغزيرة
ذكرت مديرية إعلام الرقة عبر قناتها على تلغرام، أن الطريق انقطع عند جسر السلماني جراء الهطولات المطرية الغزيرة.
تجنّب سلوك الطرق بين الرقة وباقي المحافظات مؤقتاً
من جانبه دعا فرع أمن الطرق في محافظة الرقة السائقين إلى تجنّب سلوك الطرق الواصلة بين المحافظة وبقية المحافظات مؤقتاً بسبب خطورتها الشديدة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وحذرت قوى الأمن الداخلي في تعميم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك من مخاطر استخدام الطرق في ظل الظروف الجوية الراهنة، حفاظاً على سلامة السائقين والمسافرين.
تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة
بدورها أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع الحالات الناجمة عن الهطولات المطرية الغزيرة، وضمان الاستجابة الفورية والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة اللازمة.
وأشارت المديرية إلى أن غرفة الطوارئ تضم مدير الموارد المائية أحمد العجاجي ومعاونه، ورئيس دائرة الصيانة، ورئيس شعبة الجاهزية، إلى جانب رؤساء القطاعات في المديرية.
ولفتت المديرية إلى أنه تم تخصيص آليات ميدانية تشمل لودراً وأربع آليات باكر وتركساً وغيرها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية وتسريع الاستجابة للبلاغات، وتنسيق الجهود للحد من آثار الهطولات المطرية والتعامل مع الحالات الطارئة.