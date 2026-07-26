وزير الداخلية: إجراءات إسعافية ‏لتعزيز السلامة على طريق دير الزور-دمشق وتفعيل دوريات أمن الطرق

حمص-سانا



أكد وزير الداخلية أنس خطاب اتخاذ إجراءات إسعافية وعاجلة لتعزيز السلامة المرورية على طريق دير الزور– دمشق عقب الحادث الذي وقع أمس السبت بين السخنة وتدمر، مشيراً إلى العمل على تفعيل دوريات أمن الطرق، وإنشاء مركز عمليات موحد بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع الجاهزية، وتسريع الاستجابة للحوادث.



وأوضح خطاب، في تصريح لقناة الإخبارية السورية خلال زيارته مصابي الحادث في مشفيي ابن الوليد وحمص الكبير في محافظة حمص، أن الوزارة تواصلت فوراً مع قيادة الأمن في البادية لتفعيل دوريات أمن الطرق، مبيناً أن أعمال توسيع الطريق وإصلاحه تحتاج إلى وقت، فيما يجري تنفيذ حلول إسعافية للحد من الحوادث، وضبط السرعات الزائدة التي تُعد من أبرز أسبابها.



وأضاف أن الوزارة ستنسق مع وزارة الاتصالات لتحسين خدمات الاتصال على الطريق، بعد أن أشار عدد من المصابين إلى أن ضعف الاتصالات أسهم في تأخر الإبلاغ والاستجابة، مثمناً سرعة استجابة وزارة الدفاع التي نقلت المصابين بالمروحيات إلى حمص، ما أسهم في إنقاذ عدد منهم، وتسريع حصولهم على الرعاية الطبية.

نقاط أمنية متحركة ومركز عمليات موحد

وأكد خطاب أن الأيام المقبلة ستشهد تفعيل نقاط أمنية متحركة وثابتة على الطريق، موضحاً أن النقاط المتحركة تحقق فاعلية أكبر في ضبط المخالفات، والحد من السرعات الزائدة.



وبيّن أنه تم عقد أكثر من أربع جلسات تنسيقية مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنشاء مركز عمليات موحد يضمن الجاهزية العالية، وتفعيل خط اتصال مباشر بين وزارات الداخلية والطوارئ والصحة، مشيراً إلى أن المركز سيدخل الخدمة قريباً لتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ.



وكان حادث السير الذي وقع أمس السبت على طريق دير الزور-دمشق قد أسفر عن وفاة 35 شخصاً، وإصابة 30 آخرين.