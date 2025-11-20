آراء عدد من أهالي محافظة درعا حول نجاح تشغيل التيار الكهربائي دون تقنين ليومين متتالين

صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة باب الهوى بمدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي
أربعة أشهر على اختطاف العمارين… الدفاع المدني السوري يجدد المطالبة بالإفراج عنه
المؤتمر العلمي التخصصي لطب الأسنان يبدأ فعالياته في حلب بالتزامن مع المعرض السوري لطب ا
مشروع لتزفيت وتأهيل طريق البغيلية في دير الزور ضمن حملة “دير العز”
استبدال وتأهيل أحد خطوط المياه الرئيسية في محافظة حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى