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الضرائب والرسوم تناقش الملفات الضريبية القديمة المتراكمة وآليات الدفع الإلكتروني ‏

IMG 20261028 120142 270 1 الضرائب والرسوم تناقش الملفات الضريبية القديمة المتراكمة وآليات الدفع الإلكتروني ‏
اجماع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية-دمشق-سانا

دمشق-سانا ‏

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية ‏عدداً من المحاور الهادفة لرفع كفاءة العمل الضريبي، أبرزها معالجة الملفات ‏الضريبية القديمة المتراكمة وخطة الإنجاز التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع. ‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أهمية استقطاب كوادر جديدة ‏للإدارة الضريبية والإعلان عن المسابقة التي ستتم قريباً لرفد العمل الضريبي بكوادر ‏كفوءة قادرة على مواكبة إصلاح النظام الضريبي الذي تقوده وزارة المالية.‏

تسهيل المعاملات الحكومية والحد من الفساد

IMG 20261028 120142 349 1 الضرائب والرسوم تناقش الملفات الضريبية القديمة المتراكمة وآليات الدفع الإلكتروني ‏

وتناول المجلس خطة اعتماد الدفع الإلكتروني لكل الضرائب والرسوم وآلية التنسيق ‏مع الجهات المعنية بالموضوع، وأهمية هذه الخطوة على صعيد رفع كفاءة النظام ‏المالي والضريبي وتسهيل المعاملات الحكومية والحد من الفساد.‏

كما اطّلع المجلس على دورة تأهيل وإعداد مراقب دخل التي تجريها هيئة الضرائب ‏والرسوم حالياً لبعض العاملين لدى مديريات المالية في المحافظات، بغية رفع كفاءة ‏الكوادر البشرية وتأهيلها لإنجاز التكاليف الضريبية بدقة وعدالة.‏

وأكد وزير المالية أهمية تغيير أسلوب العمل كلياً في المجال الضريبي واعتماد أساليب ‏عصرية نزيهة وعادلة تعزز الثقة والشفافية وتحقق العدالة.‏

وناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم برئاسة وزير المالية محمد يسر ‏برنية في الثاني عشر من شهر آب الماضي، إطلاق حملة توظيف نوعية لرفد الإدارة ‏الضريبية بكفاءات وكوادر جديدة، والمقترحات التي قدمها صندوق النقد الدولي بشأن ‏تعديل التشريعات الضريبية وإمكانية الاستفادة منها.‏

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