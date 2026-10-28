الضرائب والرسوم تناقش الملفات الضريبية القديمة المتراكمة وآليات الدفع الإلكتروني ‏

دمشق-سانا
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية عدداً من المحاور الهادفة لرفع كفاءة العمل الضريبي، أبرزها معالجة الملفات الضريبية القديمة المتراكمة وخطة الإنجاز التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أهمية استقطاب كوادر جديدة للإدارة الضريبية والإعلان عن المسابقة التي ستتم قريباً لرفد العمل الضريبي بكوادر كفوءة قادرة على مواكبة إصلاح النظام الضريبي الذي تقوده وزارة المالية.
تسهيل المعاملات الحكومية والحد من الفساد
وتناول المجلس خطة اعتماد الدفع الإلكتروني لكل الضرائب والرسوم وآلية التنسيق مع الجهات المعنية بالموضوع، وأهمية هذه الخطوة على صعيد رفع كفاءة النظام المالي والضريبي وتسهيل المعاملات الحكومية والحد من الفساد.
كما اطّلع المجلس على دورة تأهيل وإعداد مراقب دخل التي تجريها هيئة الضرائب والرسوم حالياً لبعض العاملين لدى مديريات المالية في المحافظات، بغية رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلها لإنجاز التكاليف الضريبية بدقة وعدالة.
وأكد وزير المالية أهمية تغيير أسلوب العمل كلياً في المجال الضريبي واعتماد أساليب عصرية نزيهة وعادلة تعزز الثقة والشفافية وتحقق العدالة.
وناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في الثاني عشر من شهر آب الماضي، إطلاق حملة توظيف نوعية لرفد الإدارة الضريبية بكفاءات وكوادر جديدة، والمقترحات التي قدمها صندوق النقد الدولي بشأن تعديل التشريعات الضريبية وإمكانية الاستفادة منها.