مياه دمشق وشركة سعودية تبحثان بدء تركيب الدفعة التجريبية من مشروع ‌‏العدادات الذكية ‏

دمشق-سانا‏

بحث المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق ‌‏طاهر العمر مع الرئيس التنفيذي لشركة العدادات السعودية (‏SMC‏) محمد ‌‏المفرج، الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع العدادات الذكية، والبدء بتركيب ‌‏الدفعة التجريبية في عدد من المواقع المحددة، وذلك خلال اجتماع عقد في ‏مقر ‏المؤسسة بدمشق.‏

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الجانبين ‌‏بحثا خلال اجتماع عقد في مقر المؤسسة بدمشق آليات التنفيذ الميداني، وسبل ‌‏مواجهة التحديات المحتملة أثناء التركيب، بما يضمن سير العمل بسلاسة ‌‏وفق الجدول الزمني المعتمد، ويؤمّن جاهزية الفرق الفنية لإدارة عمليات ‌‏التركيب والتشغيل الأولي للمنظومة.‏

‏ ‏وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسة والشركة؛ لضمان نجاح ‌‏المرحلة التجريبية، تمهيداً للتوسع في المشروع على مستوى المحافظات بما ‌‏يعزز دقة القياس، ويحسّن جودة الخدمة المقدّمة للمشتركين.‏

‏ ‏حضر الاجتماع نائب مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف ‌‏الصحي في دمشق المهندس خالد الغازي.‏

‏ اتفاقية المشروع ‏

‏ ‏وكانت وزارة الطاقة وقعت في الـ 14 من شهر حزيران الماضي اتفاقية مع ‌‏شركة العدادات السعودية (‏SMC‏)، تتضمن توريد وتركيب 5 ملايين عداد ‌‏مياه ذكي، وذلك على هامش معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته الرابعة ‌‏والعشرين.‏

وتنفذ الاتفاقية على ثلاث مراحل متتابعة، تبدأ بتصنيع العدادات ثم الانتقال ‌‏لمرحلة التركيب الميداني، وصولاً إلى مرحلة إدارة الأنظمة والمنظومات ‌‏الذكية المرتبطة بالمشروع.‏

‏ ‏ووفق الاتفاقية، تباشر الشركة خلال العام الجاري توريد 300 ألف عداد ‏ذكي ‏إلى سوريا، مع إدارة منظومات تشغيل كاملة وإدارة أنظمة محلية تنفذها ‌‏الكوادر السورية، على أن تشهد السنوات اللاحقة توريد دفعات سنوية ‏تتراوح ‏بين مليون ومليون ومئتي ألف عداد، وصولاً إلى استكمال الخطة ‏خلال أربع ‏سنوات.‏

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