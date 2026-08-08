مياه دمشق وشركة سعودية تبحثان بدء تركيب الدفعة التجريبية من مشروع ‌‏العدادات الذكية ‏

دمشق-سانا
بحث المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق طاهر العمر مع الرئيس التنفيذي لشركة العدادات السعودية (SMC) محمد المفرج، الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع العدادات الذكية، والبدء بتركيب الدفعة التجريبية في عدد من المواقع المحددة، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر المؤسسة بدمشق.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الجانبين بحثا خلال اجتماع عقد في مقر المؤسسة بدمشق آليات التنفيذ الميداني، وسبل مواجهة التحديات المحتملة أثناء التركيب، بما يضمن سير العمل بسلاسة وفق الجدول الزمني المعتمد، ويؤمّن جاهزية الفرق الفنية لإدارة عمليات التركيب والتشغيل الأولي للمنظومة.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسة والشركة؛ لضمان نجاح المرحلة التجريبية، تمهيداً للتوسع في المشروع على مستوى المحافظات بما يعزز دقة القياس، ويحسّن جودة الخدمة المقدّمة للمشتركين.
حضر الاجتماع نائب مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق المهندس خالد الغازي.
اتفاقية المشروع
وكانت وزارة الطاقة وقعت في الـ 14 من شهر حزيران الماضي اتفاقية مع شركة العدادات السعودية (SMC)، تتضمن توريد وتركيب 5 ملايين عداد مياه ذكي، وذلك على هامش معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته الرابعة والعشرين.
وتنفذ الاتفاقية على ثلاث مراحل متتابعة، تبدأ بتصنيع العدادات ثم الانتقال لمرحلة التركيب الميداني، وصولاً إلى مرحلة إدارة الأنظمة والمنظومات الذكية المرتبطة بالمشروع.
ووفق الاتفاقية، تباشر الشركة خلال العام الجاري توريد 300 ألف عداد ذكي إلى سوريا، مع إدارة منظومات تشغيل كاملة وإدارة أنظمة محلية تنفذها الكوادر السورية، على أن تشهد السنوات اللاحقة توريد دفعات سنوية تتراوح بين مليون ومليون ومئتي ألف عداد، وصولاً إلى استكمال الخطة خلال أربع سنوات.