ثقافة حمص: اختتام ورشات اللغة الإنكليزية للأطفال واليافعين بالتعاون مع “لينغوافون”

حمص-سانا

أنهى قسم الأطفال واليافعين بمديرية ثقافة حمص اليوم فعاليات سلسلة ورشات تعليم اللغة الإنكليزية، التي أقيمت بالتعاون مع مركز “لينغوافون” البريطاني، على مدار أربع جلسات متتالية كل يوم إثنين.

واستهدفت هذه الورشات الفئة العمرية من 8 إلى 16 عاماً، مقدمةً تجربة تعليمية ممتعة ومبتكرة، لمساعدة المشاركين على تحسين مهاراتهم اللغوية في بيئة قائمة على التفاعل واللعب، بعيداً عن الأساليب التقليدية، حيث تضمنت أنشطة متنوعة جمعت بين الغناء التفاعلي، وعروض أفلام قصيرة، وأنشطة تحفيزية، وتمارين محادثة.

وأشارت غادة مقدسي، المديرة التنفيذية لمركز لينغوافون في حمص، إلى أن الهدف الرئيسي من الورشات التي استمرت أربعة أسابيع كان ترسيخ فكرة أن تعلم اللغة الإنكليزية يمكن أن يكون عملية ممتعة ومستدامة.

بدورها، لفتت المشاركة منى شتور إلى الفائدة التي حققتها من خلال تطوير مهاراتها في المحادثة واعتماد أسلوب تفاعلي ساهم في تعزيز ثقتها عند استخدام اللغة.

وكان قسم الأطفال واليافعين في مديرية ثقافة حمص أطلق في ال 22 من حزيران الماضي فعاليات النادي الصيفي لموسم 2025، الذي يشمل نشاطات تعليمية وترفيهية كالشطرنج والحساب الذهني واللغة الإنكليزية والروبيك والنادي البيئي.