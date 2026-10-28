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الطوارئ تحذر من تشكل واسع للضباب بعد منتصف الليلة القادمة في عدة ‏مناطق ‏

photo 2026 10 28 14 14 51 الطوارئ تحذر من تشكل واسع للضباب بعد منتصف الليلة القادمة في عدة ‏مناطق ‏
أرشيفية

دمشق-سانا

جددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التحذير من تشكل واسع للضباب بعد ‏منتصف الليلة القادمة وصباح يوم غدٍ الخميس فوق مناطق إدلب وحلب، ‏إضافة إلى حمص وحماة وريف دمشق الشمالي والغربي، وصولاً إلى أجزاء ‏من البادية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.‏

وفي بيان نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء ‏أهابت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة بضرورة اتباع الإرشادات ‏التالية: ‏

‏_ تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة. ‏
‏_التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر وجاهزية الفرامل وماسحات ‏الزجاج والأضواء الخاصة بالضباب. ‏
‏_القيادة بحذر وعدم الانشغال عنها واستعمال الأضواء الخاصة بالضباب ‏والالتزام بالمسارات، مع ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب ‏الوقوف المفاجئ لتفادي التصادم وحوادث السير بسبب تدني مستوى الرؤية ‏الأفقية. ‏
‏_تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، و‏خاصة في المناطق المذكورة والانتباه إلى المارة في الطريق مع ضرورة ‏التزام المشاة بالأماكن المخصصة للعبور.‏

وتشهد معظم المناطق السورية منذ عصر أمس اضطراباً جوياً يترافق مع ‏هطولات مطرية غزيرة وعواصف ‏رعدية قوية، مع احتمال مرتفع لتساقط ‏حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، ويستمر حتى فجر السبت الموافق ‌‏31 تشرين الأول.‏

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