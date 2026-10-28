الطوارئ تحذر من تشكل واسع للضباب بعد منتصف الليلة القادمة في عدة ‏مناطق ‏

دمشق-سانا
جددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التحذير من تشكل واسع للضباب بعد منتصف الليلة القادمة وصباح يوم غدٍ الخميس فوق مناطق إدلب وحلب، إضافة إلى حمص وحماة وريف دمشق الشمالي والغربي، وصولاً إلى أجزاء من البادية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.
وفي بيان نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء أهابت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة بضرورة اتباع الإرشادات التالية:
_ تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة.
_التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر وجاهزية الفرامل وماسحات الزجاج والأضواء الخاصة بالضباب.
_القيادة بحذر وعدم الانشغال عنها واستعمال الأضواء الخاصة بالضباب والالتزام بالمسارات، مع ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب الوقوف المفاجئ لتفادي التصادم وحوادث السير بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.
_تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، وخاصة في المناطق المذكورة والانتباه إلى المارة في الطريق مع ضرورة التزام المشاة بالأماكن المخصصة للعبور.
وتشهد معظم المناطق السورية منذ عصر أمس اضطراباً جوياً يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمال مرتفع لتساقط حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، ويستمر حتى فجر السبت الموافق 31 تشرين الأول.