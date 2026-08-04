‏100 ألف مسافر عبروا منفذ تل أبيض الحدودي منذ بداية العام

الرقة-سانا
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن منفذ تل أبيض الحدودي مع تركيا بريف الرقة سجل عبور نحو 100 ألف مسافر منذ بداية العام الجاري، من بينهم 14 ألف مواطن سوري مهجر عادوا طوعاً إلى أرض الوطن، بما يعكس تنامي حركة التنقل عبر المنفذ، وكفاءة الإجراءات المعتمدة في تنظيم حركة المسافرين وتقديم الخدمات لهم.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المنفذ يشهد حركة عبور نشطة ومتواصلة منذ مطلع العام الحالي، مع استمرار استقبال المسافرين والعائدين طوعاً إلى سوريا، في ظل إجراءات تنظيمية وخدمات متكاملة تنفذها كوادر المنفذ، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وانسيابية حركة العبور.
وكانت الهيئة ذكرت في بيانات سابقة أنه عبر منفذ تل أبيض الحدودي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 75 ألف مسافر، منهم 45 ألف شخص دخلوا إلى الجمهورية العربية السورية، فيما بلغ عدد المغادرين 30 ألف شخص.
كما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها نحو 12 ألف مواطن عادوا طوعاً إلى أرض الوطن ضمن برنامج العودة الطوعية، في مؤشر يعكس الدور الحيوي الذي يؤديه المنفذ في تسهيل حركة التنقل بين البلدين، ودعم عودة المواطنين.
وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك العمل على تطوير الأداء التشغيلي في المنافذ الحدودية، من خلال تبسيط الإجراءات، ورفع جاهزية الكوادر، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين، ودعم حركة التجارة والنقل، وترسيخ دور المنافذ الحدودية بوصفها ركيزةً أساسيةً في دعم الاقتصاد الوطني.