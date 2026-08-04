‏100 ألف مسافر عبروا منفذ تل أبيض الحدودي منذ بداية العام

الرقة-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن منفذ تل أبيض الحدودي مع تركيا ‏بريف الرقة سجل عبور نحو 100 ألف مسافر منذ بداية العام الجاري، من ‏بينهم 14 ألف مواطن سوري مهجر عادوا طوعاً إلى أرض الوطن، بما ‏يعكس تنامي حركة التنقل عبر المنفذ، وكفاءة الإجراءات المعتمدة في تنظيم ‏حركة المسافرين وتقديم الخدمات لهم.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المنفذ يشهد حركة ‏عبور نشطة ومتواصلة منذ مطلع العام الحالي، مع استمرار استقبال ‏المسافرين والعائدين طوعاً إلى سوريا، في ظل إجراءات تنظيمية وخدمات ‏متكاملة تنفذها كوادر المنفذ، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وانسيابية ‏حركة العبور.‏

وكانت الهيئة ذكرت في بيانات سابقة أنه عبر منفذ تل أبيض الحدودي خلال ‏النصف الأول من العام الجاري نحو 75 ألف مسافر، منهم 45 ألف شخص ‏دخلوا إلى الجمهورية العربية السورية، فيما بلغ عدد المغادرين 30 ألف ‏شخص.‏

كما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها نحو 12 ألف مواطن عادوا طوعاً إلى ‏أرض الوطن ضمن برنامج العودة الطوعية، في مؤشر يعكس الدور الحيوي ‏الذي يؤديه المنفذ في تسهيل حركة التنقل بين البلدين، ودعم عودة المواطنين.‏

وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك العمل على تطوير الأداء التشغيلي ‏في المنافذ الحدودية، من خلال تبسيط الإجراءات، ورفع جاهزية الكوادر، ‏وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة ‏المسافرين، ودعم حركة التجارة والنقل، وترسيخ دور المنافذ الحدودية ‏بوصفها ركيزةً أساسيةً في دعم الاقتصاد الوطني.‏