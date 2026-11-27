دمشق-سانا

انطلق صباح اليوم الجمعة المسير الرياضي الجماهيري من ساحة الأمويين في ‏دمشق، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية وعدد من الدرّاجين.‏

يجوب المسير الذي تنظمه محافظة دمشق، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ‏ضمن فعاليات “موسم التحرير 2026″، عدداً من شوارع العاصمة ومعالمها، مروراً ‏بمحيط المتحف الوطني وفندق سميراميس ومنطقة الحجاز وسوق الحميدية ومحيط ‏قلعة دمشق، وصولاً إلى ساحة الجامع الأموي.‏

وكانت محافظة دمشق أعلنت إطلاق فعاليات “موسم التحرير” اعتباراً من اليوم الـ27 ‏من تشرين الثاني، الذي يصادف الذكرى الثانية لانطلاق معركة “ردع العدوان”، وحتى ‏الثامن من كانون الأول المقبل، الذي يوافق ذكرى يوم التحرير من النظام البائد.‏

يتبع…