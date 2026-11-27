دمشق-سانا
انطلق صباح اليوم الجمعة المسير الرياضي الجماهيري من ساحة الأمويين في دمشق، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية وعدد من الدرّاجين.
يجوب المسير الذي تنظمه محافظة دمشق، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ضمن فعاليات “موسم التحرير 2026″، عدداً من شوارع العاصمة ومعالمها، مروراً بمحيط المتحف الوطني وفندق سميراميس ومنطقة الحجاز وسوق الحميدية ومحيط قلعة دمشق، وصولاً إلى ساحة الجامع الأموي.
وكانت محافظة دمشق أعلنت إطلاق فعاليات “موسم التحرير” اعتباراً من اليوم الـ27 من تشرين الثاني، الذي يصادف الذكرى الثانية لانطلاق معركة “ردع العدوان”، وحتى الثامن من كانون الأول المقبل، الذي يوافق ذكرى يوم التحرير من النظام البائد.
يتبع…