وفاتان وأضرار مادية وإغلاقات طرق جراء العاصفة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف ‏دمشق، اليوم الثلاثاء، لعدد من البلاغات الناجمة عن الرياح الهابطة والأمطار الغزيرة ‏التي شهدتها مناطق عدة في المحافظة، وأسفرت عن حالتي وفاة وأضرار مادية، إضافة ‏إلى إغلاقات جزئية لعدد من الطرق.‏

وأوضح مدير دائرة العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق ‏عامر ظريفة، في تصريح لـ سانا، أن غرفة العمليات تلقت، بالتزامن مع بدء العاصفة ‏المطرية التي شملت معظم مناطق المحافظة، بلاغات عدة، من بينها سقوط جدار من ‏شرفة منزل على امرأة في منطقة دف الصخر قرب مدينة جرمانا، ما أدى إلى وفاتها ‏على الفور.‏

تطاير ألواح طاقة شمسية

أضاف ظريفة: إن فرق الدفاع المدني أنقذت فتاة علقت في شرفة منزل بمنطقة الخضر ‏قرب جرمانا، وعملت على تأمين الموقع، كما استجابت لبلاغات عن تطاير ألواح طاقة ‏شمسية وسقوط أسقف مستعارة، حيث تفقدت المواقع المتضررة وتأكدت من عدم وجود ‏إصابات بين المدنيين، وأمّنت الأماكن المتضررة.‏

ولفت ظريفة إلى أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حوادث سير عدة، بينها حادث دهس ‏امرأة على أوتوستراد دمشق – حمص في منطقة القطيفة، ما أدى إلى وفاتها، حيث نقلت ‏الفرق جثمانها إلى مشفى القطيفة.‏

كما أسفر حادث سير في منطقة ضاحية الشام عن إصابة شخص جرى إسعافه إلى أقرب ‏مشفى، فيما اقتصرت الأضرار في حادث آخر بمنطقة المراح على أوتوستراد دمشق – ‏حمص على الأضرار المادية.‏

فتح طرق وإزالة العوائق

أشار ظريفة إلى ورود بلاغ عن إغلاق جزئي لأوتوستراد دمشق – درعا قرب جسر ‏الدير علي، نتيجة سيول جرفت الحجارة والأتربة إلى الطريق، مبيناً أن فرق الدفاع ‏المدني والإنقاذ، بالتعاون مع إدارة أمن الطرق، عملت على فتحه وتأمينه.‏

وأضاف: إن الطريق الواصل بين جرمانا والمليحة، المعروف بطريق الغوطة القديم، ‏وطريق رئيسي في زملكا، تعرضا للإغلاق بسبب سقوط أشجار، قبل أن تتمكن الفرق ‏من فتحهما وتأمينهما.‏

وتتأثر البلاد حالياً باضطراب جوي يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف ‏رعدية قوية، مع احتمال مرتفع لتساقط حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، وبدأت ‏الحالة الجوية عصر اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول، ومن المتوقع أن تستمر حتى فجر ‏السبت الموافق 31 تشرين الأول، وفق التوقعات الجوية.‏